FIFA The Best 2021 ignora Neymar e CR7; veja lista de finalistas

A FIFA divulgou na manhã desta sexta-feira, 07/01, os três finalistas ao prêmio FIFA The Best 2021 , categoria que premia o melhor jogador do mundo pela temporada na Europa. Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah foram os escolhidos para disputar o prêmio, enquanto Neymar e Cristiano Ronaldo ficaram de fora. Confira todas as categorias do FIFA The Best 2021 e a data do evento.

Qual é a data do FIFA The Best 2021?

A entrega dos prêmios aos vencedores em todas as categorias do FIFA The Best vai acontecer em 17 de janeiro de 2022, segunda-feira, transmitido ao vivo da sede da FIFA em Zurique no horário da tarde aqui no Brasil.

Por conta da pandemia, a platéia ainda terá poucos convidados e os vencedores serão mostrados online para que o público possa acompanhar ainda mais de perto.

Finalistas para melhor jogador no FIFA The Best 2021?

Lionel Messi, Robert Lewandowski e Mohamed Salah são os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo no FIFA The Best pela temporada 2021, representando PSG, Bayern de Munique e Liverpool respectivamente.

Os três desbancaram os outros oito concorrentes em busca da iguaria mais esperada da temporada, incluindo Neymar, que ficou fora da premiação pelo quarto ano seguido, e até mesmo Cristiano Ronaldo.

Este resultado se deu por meio de votação em júri internacional, contando treinadores de seleções femininas e masculinas e os atuais capitães de todas as seleções tanto femininas como masculinas, além de um jornalista de cada país e os torcedores cadastrados no site da FIFA.

Confira a lista completa dos jogadores indicados ao prêmio da FIFA em 2021.

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Lionel Messi (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Melhor jogadora no FIFA The Best 2021

Na categoria de melhor jogadora na premiação da entidade internacional, as finalistas são Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, do Barcelona, e Sam Kerr, do Chelsea.

A veterana Marta, jogadora que mais venceu premiações no futebol feminino, não foi indicada este ano. O atual campeão da Champions, Barcelona, domina as escolhas, assim como o Chelsea.

Alexis é a grande favorita para levar o troféu, já que venceu a Bola de Ouro no finalzinho do ano passado.

Jennifer Hermoso (FC Barcelona / Espanha)

Sam Kerr (Chelsea FC Women / Austrália)

Alexia Putellas (FC Barcelona / Espanha)

Indicados para melhor goleiro no FIFA The Best

Três goleiros estão na categoria para melhor goleiro no futebol masculino. São eles Gianluigi Donnarumma, do PSG e a Seleção da Itália, o jovem Édouard Mendy, do Chelsea FC e Senegal, e por fim Manuel Neuer, arqueiro do Bayern de Munique e Alemanha.

A única esperança do Brasil era o goleiro Alisson, titular do Liverpool e também da Seleção Brasileira, que acabou ficando de fora da seleção final na categoria.

Este ano, Donnarumma é o favorito depois de ser o grande protagonista da conquista da Eurocopa para a Itália.

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Itália)

Édouard Mendy (Chelsea FC / Senegal)

Manuel Neuer (Bayern de Munique / Alemanha)

Quem recebeu indicação no FIFA The Best para goleira?

Já no futebol feminino, dominam a categoria Ann-Katrin Berger, Christiane Endler e Stephanie Lynn Marie Labbé, goleiras do Chelsea, Lyon e PSG. As três atletas desbancaram outras duas competidoras para disputar o mais alto troféu do futebol na Europa.

Ann-Katrin Berger (Chelsea FC Women / Alemanha)

Christiane Endler (Lyon / Chile)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Paris Saint-Germain / Canadá)

Melhor técnico - Futebol Masculino no FIFA The Best

Os técnicos Pep Guardiola, do Manchester City, Roberto Mancini, da Seleção da Itália, e Thomas Tuchel, do Chelsea, sã os finalistas ao prêmio de melhor treinador do mundo no futebol masculino pelo FIFA The Best 2021.

Os três desbancaram Antonio Conte, Hansi Flick, Scaloni e Diego Simeone, todos indicados na categoria. O técnico do Chelsea garantiu uma vaga aos finalistas do prêmio após ser campeão da Champions, assim como Guardiola que disputou a final com o City e Mancini, que venceu a Eurocopa com a Itália.

Pep Guardiola (Manchester City)

Roberto Mancini (Seleção da Itália)

Thomas Tuchel (Chelsea FC)

Melhor técnico no Futebol Feminino em 2021

Três nomes do futebol feminino conquistaram o espaço na lista final do prêmio. São eles Lluís Cortés, Emma Hayes e Sarina Wiegman. Eles comandam o Barcelona, o Chelsea e a Seleção da Inglaterra.

Lluís ganhou a Champions Feminina com o Barça, enquanto Emma e Sarina foram responsáveis pelo sucesso de seus times em campo.

Lluís Cortés (FC Barcelona / Espanha)

Emma Hayes (Chelsea FC Women / Ingalterra)

Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra / Holanda)

Prêmio Puskas para o gol mais bonito

Três jogadores estão na categoria de gol mais bonito no mundo este no. São eles Érik Lamela, Patrik Schick e Mehdi Taremi, representando o Tottenham, a Seleção da República Tcheca e Porto.

A votação do Puskas é diferente das demais. Nesta categoria, o voto do público é quem decide o grande campeão do gol mais bonito, além de contar com mulheres e homens competindo juntos.

Erik Lamela (Argentina e Sevilla)

Patrik Schick (República Tcheca e Bayer Leverkusen)

Mehdi Taremi (Irã e Porto)

Assista todos os gols indicados ao Prêmio Puskas 2021

