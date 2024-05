Tem UFC hoje? Horário do Jungle Fight 126 neste sábado (25/5)

Neste sábado, 25 de maio, ocorre o maior evento de MMA da América Latina com a 126 edição do Jungle Fight. São duas disputas de cinturão, então veja o horário e como assistir.

Horário da luta hoje - Jungle Fight 126

A partir das 19h, o canal Combate e o sportv3 mostram ao vivo todas as lutas do card, com a narração de Luiz Prota e os comentários de Ana Hissa e Juliana Velásquez. Depois do programa ‘Altas Horas’, por volta das 00h15, a TV Globo exibe um compacto com os melhores momentos das lutas da noite.

Na luta principal de hoje, a campeã linear do peso-mosca (até 57kg), Elora Dana, enfrenta a campeã interina, Brena Cardozo, pela unificação do título, em um duelo Amazonas x Rio de Janeiro. Brena conquistou a coroa de rainha da categoria interinamente devido a uma lesão que precisou afastar Elora do cage.

Uma luta antes, João Pedro Villa Saldanha enfrenta Ronaldo "Freestyle" Jefferson, valendo o cinturão interino dos pesos-galos (até 61kg).

Card das lutas de hoje

Peso-mosca: Elora Dana x Brena Cardozo

Peso-galo: João Pedro Villa Saldanha x Ronaldo “Freestyle"

Peso-mosca: Antônio César Ferreira x Gilberto Cangaceiro

Peso-leve: Carlos Alexandre da Costa x Átila Camargo Dantas

Peso-leve: Eduardo Santiago x Bryan Felipe

Peso-pena: João Pedro Carvalho x Geter Lirio Soares Alves

Peso-galo: Joel Moreira Neto x Wellington Filho

Peso-palha: Any Silva x Carol Foro

Peso-mosca: Jean Sevalho x Marcone Muniz Soares

Peso-médio: Álvaro Luiz Nunes x Kaique Monstro

Peso-pena: Joendison Lopes x Daniel Araújo Figueiredo

Peso-meio-médio: Uziel Castro x Jefferson Moreira dos Reis

Peso-mosca: Matheus Bueno de Araújo x Jefferson Meireles Matos

Peso-galo: Leonardo Pereira de Farias Ribeiro x Átila Silva

