Títulos de Leandro Lo no Jiu-jítsu: relembra quantas vezes ele foi campeão

O mundo das lutas se despediu de um dos maiores atletas do jiu-jitsu de maneira trágica. Leandro Lo, campeão mundial, foi baleado na madrugada de domingo, 7 de agosto, em festa em São Paulo. Responsável por conquistas inéditas ao esporte, relembre a trajetória e os títulos de Leandro Lo e a carreira do atleta brasileiro.

Títulos de Leandro Lo e conquistas no jiu-jitsu

Leandro era, sem dúvida, um prodígio no jiu-jitsu. Ele nasceu em São Paulo e começou cedo no esporte, influenciado por programas esportivos, grandes lutadores mas principalmente pelo Vale-Tudo, modalidade conhecida por ser “mais liberal” entre as artes marciais, famosa entre os anos 90.

Segundo o canal Muito Mais Ação Jiu Jitsu no Youtube, Leandro começou aos 14 anos no jiu-jitsu, treinando no PSLPB, o Projeto Social Lutando pelo Bem, sob responsabilidade do professor Cicero Costha. Ele ainda chegou a fazer capoeira, mas não se interessou.

Destacando-se em aulas, recebeu todas as faixas, ganhando torneios juvenis entre os anos de 2005, 2005 e 2006. A partir daí, faixa preta, seguiu para o estrelato. Ele ganhou o Mundial em 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022.

O ano de 2019 ficou marcado em sua carreira. Leandro tinha acabado de vencer o Mundial em 2018 após Marcus Buchecha, seu adversário na final, lhe dar o título porque Lo não poderia lutar por estar lesionado. Então, em 2019, Leandro desta vez retribuiu o gesto, dando a competição na final para Marcus.

Aos 33 anos, os títulos de Leandro Lo somam oito Mundiais de jiu-jitsu, cinco títulos da Copa do Mundo na categoria e oito troféus Pan-Americanos.

Oito mundiais – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022

Cinco Copas do Mundo – 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016

Oito Pan Americano – 2012, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2017, 2018 e 2018 (por diferentes categorias)

Dois Campeonatos Europeus – 2017

Lutador de jiu-jitsu Leandro Lo é baleado em festa

O esporte perdeu um grande atleta. O brasileiro Leandro Lo, de 33 anos, foi baleado em festa na madrugada de sábado para domingo, 7 de agosto de 2022, no bairro de Indianápolis, em São Paulo. De acordo com o portal G1, o lutador estava no Clube Sírio assistindo ao show do grupo Pixote quando, em discussão com rapaz, Leandro imobilizou-o para acalmar a situação. Ao se afastar, o agressor pegou a arma e atirou uma vez na cabeça do atleta.

Ainda ao G1, o advogado contou que o responsável pelo tiro deu dois chutes em Leandro, que já estava no chão, e que no mesmo instante fugiu. O lutador foi levado para o hospital, mas não resistiu. Para o G1, o advogado confirmou que Leandro teve morte cerebral.

Amigos do lutador disseram ao portal G1 que o autor do tiro provocou Lo e os seus amigos.

Nas redes sociais, torcedores e atletas prestaram homenagens ao profissional que, com toda certeza, deixa um legado no jiu-jitsu e também para a nação.

Leia também: Camisa da Seleção Brasileira na Copa 2022: lançamento e modelos