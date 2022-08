Camisa da Seleção Brasileira na Copa 2022: lançamento e modelos

Faltam menos de três meses para a Copa do Mundo no Catar, marcada para novembro e dezembro de 2022. Os grupos e o chaveamento já estão definidos, mas tudo o que o torcedor quer saber é qual vai ser a camisa da Seleção Brasileira na Copa 2022? Em julho, possíveis modelos vazaram na internet, enquanto a data de lançamento oficial já tem data.

Web viraliza suposta camisa do Brasil 2022

O maior evento do futebol está cada vez mais perto. As emoções vão tomando conta do torcedor, assim como a curiosidade para conhecer os estádios, as escalações, o chaveamento e os uniformes das seleções.

Para a surpresa do torcedor brasileiro, o site Footy Headlines, especializado em divulgações antecipadas de camisetas de futebol, divulgou em julho os prováveis modelos da camisa da Seleção Brasileira na Copa 2022.

Mais tarde, em 6 de agosto, o site do Footy Headlines voltou a divulgar novas imagens do que será a nova roupa dos jogadores da Canarinho. Fabricada pela Nike, a coleção de camisas número 1 e 2 do Brasil apresenta cores mais claras e estilos diferentes, desde o colarinho até a manga.

A camisa número 1 está diferente. Ela tem um amarelo brilhante, chamado de “Amarelo Dinâmico”, de acordo com o portal Footy Headlines, inspirada no kit de 2002. A gola possui as cores verde e azul, enquanto um padrão de leopardo estampa a frente, as costas e a manga.

Já a camisa número 2 da Seleção Brasileira mantem a cor azul, tradicional para o uniforme de visitante. A cor, entretanto, está mais clara, além de detalhes na manga em azul, amarelo e verde claro.

O destaque fica para o provável detalhe na manga, com o design de leopardo.

Quando vai lançar a camisa da Seleção Brasileira da Copa de 2022?

A camisa da Seleção Brasileira será lançada de maneira oficial no site da Nike, fornecedora oficial de produtos esportivos da equipe. É possível observar no site oficial a contagem de dias restantes para o lançamento do uniforme oficial da Seleção.

Segundo o portal, de 8 até 11 de agosto, somente Membros Nike é que podem garantir a nova camisa da equipe brasileira. Basta cadastrar-se de maneira gratuita no site (www.nike.com.br) e aguardar. Preços não foram divulgados.

Em teaser divulgado no site da Nike, o novo slogan é “Veste a Garra”, com os dizeres “Nossa Garra segue em frente”, com tons coloridos e a semelhança a leopardo, o que explicaria os desenhos nos modelos vazados pelo site Footy Headlines.

