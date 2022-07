Tour de France 2022 hoje: onde assistir e horário da 3ª etapa (03/07)

Terceira etapa do Tour de France será de Vejle até Sonderborg, na Dinamarca, neste domingo, 3 de julho, com transmissão ao vivo

Tem muito mais do Tour de France 2022 hoje! Na manhã deste domingo, 3 de julho, a terceira etapa do maior evento de ciclismo no mundo promete qualidade aos apaixonados pelo esporte e muita disputa. Com início às 10h (Horário de Brasília), a etapa será de Vejle a Sonderborg, na Dinamarca, 182 km. Saiba onde assistir e todas as informações a seguir.

Este é o segundo Grand Tour de ciclismo de estrada masculino na temporada, na edição de número 109.

Onde assistir Tour de France 2022 hoje?

O canal ESPN 3 transmite o Tour de France 2022 hoje para todos os estados do Brasil, domingo em 3 de julho, a partir das 10h (horário de Brasília).

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal da ESPN só está disponível entre as operadoras de TV por assinatura, sendo o único meio de acompanhar o evento de ciclismo. O torcedor deve obter o canal em sua programação para curtir.

Online, a plataforma do Star +, serviço de streaming da Disney, disponibiliza as imagens diretamente do aplicativo para celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Horário: 10h (Horário de Brasília)

Onde assistir Tour de France 2022 hoje: ESPN 3 e Star +

Quem vai disputar a Tour de France em 2022?

O destaque deste ano fica com a busca pelo tricampeonato de Tadej Pogacar, ciclista profissional esloveno de apenas 23 anos. Se o jovem realmente conquistar a camisa amarela, aí ele se iguala ao tetracampeão Chris Froome.

Tadej também é medalhista olímpico de Tóquio. Ele vai competir com grandes nomes da modalidade como Primoz Roglic, veterano esloveno de 32 anos, e Wout van Aert, belga de 27 anos. Outros nomes que o torcedor deve ficar de olho são Daniel Martínez e Jonas Vingegaard.

De acordo com o site Olympics, serão 176 ciclistas percorrendo o trajeto do Tour de France, sendo oito em cada equipe. Os ciclistas vão correr mais de 3.300km em 21 etapas. Serão cinco chegadas em cumes, dois contrarrelógios e seis etapas planas.

Em 2020, a competição não aconteceu por conta da pandemia, além da realização da Eurocopa em diferentes países, o que poderia de fato atrapalhar a competição.

Tour de France 2022 etapas

O Tour de France, evento de ciclismo de estrada, conta com 21 etapas na temporada, passando por Dinamarca, Bélgica, Suíça e terminando em Paris, na França.

A competição começou oficialmente com a primeira etapa em 1º de julho em Copenhague, na Dinarmaca, sob contrarrelógio 13,2km. A partir daí, todos os dias do mês de julho terão uma etapa realizada, com o encerramento planejado para Paris, em 24 de julho.

Confira todas as etapas do Tour de France 2022.

Etapa 1 – Copenhague-Copenhague

Etapa 2 – Roskilde-Nyborg

Etapa 3 – Vejle-Sonderborg (182 km)

Etapa 4 – terça-feira em 5 de julho – Dunkerque-Calais (171,5 km)

Etapa 5 – quarta-feira em 6 de julho – Lille Métropole-Arenburg Porte du Hainaut (157 km)

Etapa 6 – quinta-feira em 7 de julho – Binche-Longwhy (220km)

Etapa 7 – sexta-feira em 8 de julho – Tomblaine-La Super Planche de Belle Filles (176,5 km)

Etapa 8 – sábado em 9 de julho – Dole-Lausanne (186,5km)

Etapa 9 – domingo em 10 de julho – Aigle-Châtel les Portes du Soleil (193km)

Etapa 10 – terça-feira em 12 de julho – Morzine Les Portes du Soleil-Megève (148,5km)

Etapa 11 – quarta-feira em 13 de julho – Albertville-Passo do Granon Serre Chevalier (152km)

Etapa 12 – quinta-feira em 14 de julho – Briançon-Alpe d’Huez (165,5km)

Etapa 13 – sexta-feira em 15 de julho – Le Bourg d’Oisans-Saint Etiénne (193km)

Etapa 14 – sábado em 16 de julho – Saint Etiénne-Mende (192,5km)

Etapa 15 – domingo em 17 de julho – Rodez-Carcassonne (202,5km)

Etapa 16 – terça-feira em 19 de julho – Carcassonne-Foix (178,5km)

Etapa 17 – quarta-feira em 20 de julho – Saint-Gaudens-Peyragudes (130km)

Etapa 18 – quinta-feira em 21 de julho – Lourdes-Hautacam (143,5km)

Etapa 19 – sexta-feira em 22 de julho – Castelnau-Magnoac – Cahors (188,5km)

Etapa 20 – sábado em 23 de julho – Lacapelle-Marival – Rocamadour (contrarrelógio, 40,7km)

Etapa 21 – domingo em 24 de julho – Paris/La Defence Arena – Paris/Campos Elíseos (116km)

