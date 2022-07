Classificação Liga das Nações Vôlei Feminino final e atualizada

Com o fim da terceira semana, a Classificação Liga das Nações Vôlei Feminino vem ficando cada vez mais definida entre as vagas para as quartas de final. Oito seleções avançam para a próxima fase onde disputam entre si em confronto único. Acompanhe como ficou a tabela final, atualizada e quem já está classificado para as quartas.

+ Tabela da Liga das Nações de Vôlei Feminino 2022

Classificação Liga das Nações Vôlei feminino 2022 atualizada

Dezesseis equipes disputam a Liga das Nações de vôlei feminino, onde apenas as oito melhores colocadas na tabela avançam para as quartas de final.

Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase na competição, as seleções buscam os pontos necessários para garantirem a classificação. A grande final do torneio de vôlei está marcado para o dia 17 de julho, em Ankira, na Turquia, assim como as outras disputas de terceiro e quarto lugar.

Confira a classificação Liga das Nações Vôlei Feminino completa.

1 Brasil – 29pontos

2 Estados Unidos – 26 pontos

3 Japão – 24 pontos

4 Itália – 23 pontos

5 China – 23 pontos

6 Turquia – 22 pontos

7 Sérvia – 20 pontos

8 Tailândia – 15 pontos

9 República Dominicana – 14 pontos

10 Canadá – 12 pontos

11 Polônia – 12 pontos

12 Alemanha – 11 pontos

13 Holanda – 11 pontos

14 Bulgária – 9 pontos

15 Bélgica – 6 pontos

16 Coréia do Sul – 0 ponto

Quem vai jogar as quartas da Liga das Nações de Vôlei Feminino?

As seleções do Brasil, Estados Unidos, Japão, Itália e China já estão garantidas nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei feminino em 2022.

A primeira fase do mata-mata na competição será realizada em 13 e 14 de julho, em Ankira, na Turquia. Serão dois jogos no primeiro dia e mais dois no segundo. Os quatro vencedores disputam as semifinais no dia 16, sábado, enquanto a decisão é no dia seguinte, 17, ainda sem horário definido.

Além de recebem o troféu da temporada, as jogadoras da final também recebem valores em dinheiro de acordo com cada posição. No ano passado, a MVP levou para casa R$160 mil, enquanto a melhor levantadora embolsou R$53 mil.

Última rodada da Liga das Nações

A última rodada da terceira semana na Liga das Nações acontecerá no domingo, 3 de julho, com seis jogos. O Brasil não entra em quadra já que cumpriu os quatro compromissos durante a semana e no sábado.

Para retomar a liderança, os Estados Unidos jogam contra a Alemanha, enquanto a Itália quer uma melhor colocação na tabela, jogando contra a Tailândia.

Os três primeiros jogos do dia serão realizados em Sofia, na Bulgária, enquanto os três últimos da tarde são em Calgary, no Canadá. Confira a seguir todos os jogos da última rodada da Liga das Nações.

China x Coréia do Sul – 07h30

Tailândia x Itália – 10h30

Polônia x Bulgária – 14h

Bélgica x Japão – 14h

Estados Unidos x Alemanha – 17h

Holanda x Canadá – 20h