Treino classificatório da F1 hoje: horários do sábado no Bahrein 2023

A temporada 2023 da Fórmula 1 está oficialmente aberta! Depois de duas sessões de treinos livres com grandes emoções e muita qualidade na pista, os pilotos voltam para o Circuito Internacional de Bahrein neste sábado para o treino classificatório da F1 no Grande Prêmio do Bahrein. O treino tem início às 12h (Horário de Brasília).

Qual o horário do treino de classificação da Fórmula 1?

O treino classificatório da F1 vai começar às 12h, meio dia (Horário de Brasília) neste sábado, no Circuito Internacional de Bahrein, em Sakhir, pela primeira prova da temporada.

Mais cedo, o terceiro treino livre vai ser disputado na pista, com início às 08h30, Horário de Brasília, também no Circuito de Bahrein. Lembrando que o treino livre não vale pontuação nem para os pilotos como para as equipes na competição.

Sábado (04/03) - treino F1 hoje

Treino livre 3 - 08h30 (BandSports)

Treino classificatório - 12h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Como assistir o treino da F1 hoje?

O canal BAND, o site da emissora e a F1 TV vão transmitir o treino classificatório da F1 hoje em todo o Brasil. A narração é de Sérgio Maurício ao lado dos comentaristas Felipe Giaffone e Reginaldo Leme. Para assistir na internet é só sintonizar o site da emissora (www.band.uol.com.br) e assistir de graça a retransmissão do treino classificatório neste sábado. Só precisa se cadastrar com email e senha.

A F1 TV é o canal oficial com exclusividade como entrevistas e câmeras nos carros dos pilotos. O serviço de streaming da Fórmula 1 pode ser assistido no site (f1tv.formula1.com) ou no aplicativo em dispositivos móveis por assinatura.

O treino livre será transmitido somente no canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Só assinantes podem acompanhar a programação da emissora.

Como funciona o treino classificatório da F1?

O treino classificatório é um sistema de disputa que serve para definir o grid de largada da corrida de domingo na Fórmula 1. Realizado sempre no sábado, todos os vinte pilotos da elite participam do treino.

O formato consiste em três fases: Q1, Q2 e Q3, sem valer qualquer pontuação. Os pilotos entram no circuito e podem dar quantas voltas quiserem. Aquele que conseguir a volta mais rápida garante a pole position para largar em primeiro no grid. Em cada rodada, os cinco últimos pilotos da classificação são eliminados.

No Q1, os vinte pilotos correm por 18 minutos. Os cinco últimos na bateria são eliminados e os outros 15 avançam para o Q2. A segunda bateria é feita em 15 minutos, novamente os cinco mais lentos são eliminados, garantindo dez vagas para a terceira e última etapa.

Pelo Q3, o treino tem apenas 12 minutos na pista. O piloto com o melhor tempo e a melhor volta garante a pole position para largar em primeiro no domingo.

Resultados dos treinos livres na sexta

Agora que a nova temporada da Fórmula 1 começou oficialmente, os pilotos fazem questão de demonstrarem toda a rivalidade, o desejo e a paixão por correr na pista. A elite do automobilismo trouxe ontem os dois treinos livres na etapa de Bahrein.

O primeiro treino livre foi comandado pela Austin Martin. O veterano Fernando Alonso assumiu o topo da classificação e de lá não saiu mais. No finalzinho do treino, entretanto, o espanhol acompanhou a Red Bull tomar as posições. Sergio Perez ficou em primeiro, Alonso em segundo e Verstappen em terceiro.

Para o segundo treino livre, foi a vez da Aston Martin retomar a sua liderança. O bicampeão Fernando Alonso, grande destaque com o carro verde, conseguiu desbancar Verstappen e as Mercedes na sexta-feira para assumir a primeira posição. Alonso em primeiro, Verstappen em segundo e Perez em terceiro na colocação final.

Aproveite e acompanhe o calendário 2023 na Fórmula 1