Onde assistir as corridas da Fórmula 1 em 2023: ver F1 na TV e celular

Pode comemorar torcedor, porque a Fórmula 1 está de volta! A temporada tem início em 05 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein. Mas como assistir as corridas pela TV ou no celular? Tem assistir de graça os jogos? Confira o guia completo que o portal DCI preparou para não perder nenhum lance.

O que é a Fórmula 1?

A Fórmula 1 é a maior competição de automobilismo do mundo. A categoria é reconhecida como a elite no mundo do esporte, tida também como a mais popular entre os apaixonados por automobilismo.

A competição anual é organizada e regulamentada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Dez equipes disputam a Fórmula 1, onde cada elenco tem dois pilotos com direito à reservas, sendo vinte os competidores na pista.

O torneio segue as regras da FIA, desde o modelo do carro até a disputa nos circuitos. Com mais de 20 provas no ano, o piloto que terminar em primeiro lugar na classificação é tido como o campeão da edição.

Como assistir a Fórmula 1 na TV?

Para assistir as corridas das Fórmula 1, o torcedor tem duas opções da televisão. Dá para assistir na TV aberta, na BAND, e no canal BandSports.

ASSITIR A F1 NA BAND - A Rede Bandeirantes é a emissora detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 no Brasil. Ela é a única que pode transmitir os treinos e as corridas tanto na TV aberta como nos canais fechados.

Aos sábados, a BAND exibe o treino classificatório e a corrida sprint para todo o Brasil ao vivo e de graça. No domingo, a corrida fecha com chave de ouro o fim de semana da Fórmula 1.

O canal está disponível para todo o Brasil ao vivo e de graça. Qualquer torcedor pode sintonizar para assistir. A equipe de transmissão tem Sergio Maurício na narração ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson. Na reportagem, Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock.

ASSITIR A F1 NA BANDSPORTS - Para quem gosta de assistir os treinos livres, a opção é sintonizar o canal BandSports, disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e DirecTV GO.

O torcedor precisa entrar em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação. A equipe de transmissão é a mesma da BAND, com Sérgio Maurício na narração e Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson.

O BandSports não transmite as corridas no domingo. Porém, o canal exibe o reprise da prova à noite, em horário determinado pela emissora.

Onde assistir as corridas da F1 online?

ASSISTIR F1 TV: A opção mais exclusiva que o torcedor pode imaginar é a F1 TV. Sob responsabilidade da FIA, o serviço de streaming oficial da Fórmula 1 disponibiliza para os torcedores entrevistas exclusivas, câmeras nos carros dos pilotos, classificação atualizada e documentários exclusivos.

A F1 TV Pro está disponível por R$ 5,19 ao mês ou R$ 39,99 o ano. Já o F1 TV Acess sai por R$ 2,99 a mensalidade de R$ 26,99 no ano.

Dá para assistir no aplicativo do celular, tablet ou no computador pelo site da empresa.

SITE DA BAND: O torcedor pode acompanhar toda a programação da BAND de graça no site (www.band.uol.com.br). O torcedor precisa sintonizar o portal da empresa, clicar em "Ao vivo" e escolher o ícone da BAND.

Depois, o site pede um cadastro com email e senha. Se você já é cadastrado, insira apenas os dados mas, caso contrário, se cadastre e depois faça o login com as informações.

Você pode acompanhar os treinos de classificação aos sábados online e de graça ou até mesmo as corridas no domingo de manhã e a tarde.

