Treino classificatório da fórmula 1 hoje: horário do GP do Brasil

A Fórmula desembarca em São Paulo para a 21ª etapa da Fórmula 1 de 2025, reta final do campeonato. Os pilotos se encontram no Autódromo de Interlagos, icônica pista com o S do Senna, para treino livre, Sprint, treino classificatório e corrida.

Quando é o treino classificatório da F1?

Embora as equipes e pilotos já estejam no Brasil, o ronco dos motores só votam na próxima semana, de 7 a 9 de novembro. Portanto, neste sábado, 31, não tem treino classificatório.

Veja a programação:

SEXTA-FEIRA – 7 de novembro

11h e 15h – Treino Livre e Sprint – Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

SÁBADO – 8 de novembro

15h – Classificação Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

DOMINGO – 9 de novembro

14h – Corrida Principal – Band, Bandsports, Site Band, F1TV Pro, Bandplay

O esperar da corrida no GP do Brasil?

Nessa 21ª rodada da temporada de 2025, a McLaren está em alta – literalmente. Norris lidera a classificação com 357 pontos, apenas um à frente dos 356 de Piastri, enquanto Verstappen ocupa a terceira posição com 321.

A dupla britânico-australiana transformou a equipe de Woking em uma potência do Campeonato de Construtores, com seus carros MCL39 se destacando em pistas sinuosas como Interlagos. Mas Verstappen, o tricampeão mundial, não é do tipo que desiste facilmente. Uma desvantagem de 36 pontos, com potencialmente três corridas restantes (Catar e Abu Dhabi no horizonte, além de uma possível rodada dupla em Las Vegas), é superável – especialmente se o tempo melhorar.

Interlagos já foi palco de caos antes. Lembra-se de 2016? Um Verstappen adolescente, então na Red Bull, cortou caminho em meio a um dilúvio, saindo da 16ª posição no grid para um impressionante segundo lugar, ultrapassando carros como se estivessem parados em suas imagens onboard – uma pilotagem ainda considerada uma das obras-primas da F1 em pista molhada.

Avançando para 2024, ele fez isso de novo: largando do fundo do grid após um pesadelo na classificação, Verstappen abriu caminho pelo pelotão sob chuva torrencial para conquistar a vitória, uma performance tão dominante que praticamente selou seu quarto título. Seu RB21 pode não ter o mesmo ritmo absoluto do foguete da McLaren agora, mas na chuva, o controle do carro e a gestão de pneus de Verstappen o transformam em uma vantagem individual.