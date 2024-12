Treino classificatório F1 ao vivo: horário e onde assistir GP de Abu Dhabi 2024

Neste sábado, 7 de dezembro, o treino classificatório da F1 chega no circuito de Yas Marina para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. Veja o horário e onde assistir quem vai largar na pole.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 de Abu Dhabi está marcado para às 11h (horário de Brasília). A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta.

O público também tem a opção de acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 7 de dezembro | Fórmula 1

Treino classificatório – 11h ((horário de Brasília) | Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 8 de dezembro | Fórmula 1

10h (horário de Brasília) – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 8 de dezembro, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer é o pole position.

>> Quanto ganha um piloto de Fórmula 1