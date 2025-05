Treino classificatório F1 hoje: acompanhe o GP de Miami 2025

Chegou o Grande Prêmio de Miami, a 6ª etapa da temporada na Fórmula 1. Neste sábado, 4 de maio, os pilotos disputam o treino classificatório na Flórida. Oscar Piastri lidera o Campeonato de Pilotos de F1 pela primeira vez.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai às 17h, de Brasília. A qualificação para o GP de Miami usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 3 de maio | Fórmula 1

Corrida Sprint – 13h (Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Treino classificatório – 17h (Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 4 de maio | Fórmula 1

17h – GP de Miami (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Circuito do GP de Miami 2025

O Grande Prêmio de Miami entrou para o calendário da F1 em 2022 e o evento acontece no Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, time da NFL.

É um circuito de rua especialmente construído, com um primeiro setor de alta velocidade e uma longa reta em direção à penúltima curva, o que proporciona a melhor oportunidade de ultrapassagem.

Uma característica única é a complicada chicane das curvas 14/15, pois os pilotos precisam reduzir a velocidade e evitar os estranhos meio-fios.

O sábado deve ser seco, com temperaturas na casa dos 20°C durante todo o fim de semana da corrida.