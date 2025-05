Acompanhe a cobertura ao vivo do Grande Prêmio de Miami

Corrida Sprint F1 hoje: horário do GP de Miami 2025

Corrida Sprint F1 hoje: horário do GP de Miami 2025

A F1 vai aos Estados Unidos pela primeira vez nesta temporada para o Grande Prêmio de Miami – e o segundo fim de semana de sprint da temporada de 2025. Veja o horário e onde assistir a prova deste sábado, 3 de maio, ao vivo.

Que horas vai começar a corrida sprint F1 hoje?

Com transmissão da Band, a corrida sprint da Fórmula 1 hoje vai começar às 13h (de Brasília). O percurso que distribui pontos para os oito primeiros da classificação no GP do Miami usará neste sábado o formato de corrida simples e rápida de 30 minutos, sem interferir na prova de domingo.

A transmissão da sprint para todo o Brasil é exclusiva da Band, na TV aberta, com narração de Sérgio Maurício, além da Bandsports pela TV fechada. A emissora transmitirá treinos livres, classificação, sprint e a corrida principal de cada evento.

Quem gosta de assistir online é só baixar o BandPlay no celular, Android ou iOS, ou acessar de graça o site da emissora (www.band.uol.com) para ver a programação com imagens em tempo real.

Sábado, 03/05:

17h – Classificação Sprint (BandSports, Band.com e Bandplay)

13h – Corrida Sprint (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 04/05:

15h – GP do Miami (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)