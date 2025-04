Treino classificatório F1 hoje em Jeddah: horário do GP da Arábia Saudita 2025

Programação, horário de início no Brasil e como assistir ou transmitir a corrida de F1 de Jeddah no GP da Arábia Saudita de 2025

A F1 retorna a Jeddah neste fim de semana para o Grande Prêmio da Arábia Saudita e a quinta etapa da temporada de F1 de 2025. O treino classificatório terá transmissão ao vivo na Band.

Oscar Piastri conquistou sua segunda vitória da temporada na última corrida com uma vitória expressiva no Bahrein, reduzindo a diferença para o líder do campeonato e companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, para três pontos na classificação de pilotos .

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, sábado, vai começar às 14h, de Brasília. A qualificação para o GP do Bahrein usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

Neste sábado, a transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 19 de abril | Fórmula 1

14h – Treino classificatório (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 20 de abril | Fórmula 1

14h – GP da Japão (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Circuito de Jeddah

O Grande Prêmio da Arábia Saudita entrou para o calendário da F1 em 2021 e é uma das pistas mais assustadoras para os pilotos devido aos trechos de alta velocidade entre os muros. Exige comprometimento total, pois quanto mais perto do muro os pilotos chegam, mais rápido eles correm. No entanto, com isso, vem o risco de um acidente grave.

Hamilton venceu a corrida inaugural de 2021, mas a Red Bull venceu as três seguintes graças a Verstappen em 2022 e 2024, além de Sergio Perez em 2023.

Serão 50 voltas no domingo.

Saiba qual é o peso e altura dos pilotos da F1 na temporada