Treino classificatório f1 hoje: horário e onde assistir gp de são paulo 2024

Por causa da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo nesse sábado, 2 de outubro, o treino classificatório da F1 no Autódromo de Interlagos, para o Grande Prêmio de São Paulo, no Brasil, foi adiado para domingo. Veja o horário e onde assistir.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje em São Paulo foi transferido para a manhã de domingo, ainda sem horário definido. A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta.

O público também tem a opção de acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

Sábado, 2 de novembro | Fórmula 1

Treino classificatório - 15h ((horário de Brasília) | Band, Bandsports, band.com.br e BandPlay)

Domingo, 2 de novembro | Fórmula 1

14h (horário de Brasília) – Corrida (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 3 de novembro, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer é o pole position.

Autódromo de Interlagos

Com 40 anos de história e inúmeros destaques memoráveis, a casa do Grande Prêmio do Brasil é um lugar especial para muitos fãs de Fórmula 1. Embora o circuito seja conhecido como Interlagos, ele é oficialmente chamado de Autódromo José Carlos Pace, em homenagem ao piloto brasileiro Carlos Pace, que venceu o Grande Prêmio aqui em 1975 e teve um fim prematuro dois anos depois em um acidente de avião.

Uma corrida de F1 no circuito de Interlagos envolve 71 voltas, para um comprimento total de 305,94 km. Interlagos é notório por seus muitos solavancos, causando alguns danos às placas inferiores de alguns carros. O Autódromo José Carlos Pace é conhecido por proporcionar corridas emocionantes por causa de sua pista desafiadora, altas temperaturas e condições climáticas variáveis.

Comprimento do circuito: 4.309 km

Número de voltas: 71

Distância da corrida: 305,879 km

Recorde de volta: 1:10.540 - Bottas (2018)

