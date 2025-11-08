Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2025
Classificatório para o GP do Brasil de F1 – horário de início, como assistir e muito mais
Começou a 21ª etapa no Grande Prêmio do Brasil e neste sábado, 8 de novembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Interlagos em São Paulo, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.
Horário do treino classificatório F1 hoje
O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 15 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do Brasil usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.
A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.
Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).
A corrida será no domingo às 14h.
Como é o circuito de Interlagos
- S do Senna – Freio forte para uma curva à esquerda descendo a colina, que vira bruscamente para a direita. Curva bastante inclinada e oportunidade de ultrapassagem.
- Curva do Sol – Acelere e vire para a esquerda para configurar a zona DRS na Reta Oposta.
- Descida do Lago – Uma dupla curva à esquerda, com os freios acionados no primeiro ápice e o acelerador pressionado para ganhar velocidade e se preparar para subir a colina novamente.
- Ferradura/Laranjinha – Foto tirada com uma pequena elevação do pé antes da pista se estreitar para um segundo ápice nesta curva dupla à direita complicada.
- Curva 8 – Os freios são acionados para uma curva fechada em grampo que leva os carros de volta para baixo.
- Pinheirinho – Frustrante para os motoristas, mas a paciência é recompensada. Uma curva de 180 graus para a esquerda que começa em descida, mas sobe na saída.
- Bico de Pato – Curva difícil com frenagem, começando com a aplicação de uma trava de direção em uma curva fechada à direita. Este grampo de retorno desce a colina.
- Mergulho – Rápido, com o acelerador totalmente pressionado, enquanto o carro desce a ladeira para a esquerda.
- Junção – Curva técnica para a esquerda com tração crucial na subida da saída. A última curva digna de nota no seco.
- Curva 13/Subida dos Boxes/Arquibancadas – Três curvas à esquerda subindo a colina até a reta de largada/chegada, onde o DRS está ativado. Sem problemas no seco, mas traiçoeiro na chuva.