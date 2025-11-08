Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2025

Classificatório para o GP do Brasil de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Começou a 21ª etapa no Grande Prêmio do Brasil e neste sábado, 8 de novembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Interlagos em São Paulo, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 15 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do Brasil usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 14h.

Como é o circuito de Interlagos