Esporte

Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Brasil 2025

Classificatório para o GP do Brasil de F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Escrito por Anny Malagolini
Horário do treino classificatório F1 hoje Foto: Getty Images

Começou a 21ª etapa no Grande Prêmio do Brasil e neste sábado, 8 de novembro, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito de Interlagos em São Paulo, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 15 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do Brasil usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 14h.

Como é o circuito de Interlagos

  • S do Senna – Freio forte para uma curva à esquerda descendo a colina, que vira bruscamente para a direita. Curva bastante inclinada e oportunidade de ultrapassagem.
  • Curva do Sol – Acelere e vire para a esquerda para configurar a zona DRS na Reta Oposta.
  • Descida do Lago – Uma dupla curva à esquerda, com os freios acionados no primeiro ápice e o acelerador pressionado para ganhar velocidade e se preparar para subir a colina novamente.
  • Ferradura/Laranjinha – Foto tirada com uma pequena elevação do pé antes da pista se estreitar para um segundo ápice nesta curva dupla à direita complicada.
  • Curva 8 – Os freios são acionados para uma curva fechada em grampo que leva os carros de volta para baixo.
  • Pinheirinho – Frustrante para os motoristas, mas a paciência é recompensada. Uma curva de 180 graus para a esquerda que começa em descida, mas sobe na saída.
  • Bico de Pato – Curva difícil com frenagem, começando com a aplicação de uma trava de direção em uma curva fechada à direita. Este grampo de retorno desce a colina.
  • Mergulho – Rápido, com o acelerador totalmente pressionado, enquanto o carro desce a ladeira para a esquerda.
  • Junção – Curva técnica para a esquerda com tração crucial na subida da saída. A última curva digna de nota no seco.
  • Curva 13/Subida dos Boxes/Arquibancadas – Três curvas à esquerda subindo a colina até a reta de largada/chegada, onde o DRS está ativado. Sem problemas no seco, mas traiçoeiro na chuva.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Horário da corrida Sprint da F1 em Interlagos hoje

Horário do treino da Fórmula 1 e Sprint hoje em Interlagos

Horários da Fórmula 1 em São Paulo: treinos, classificatório e corrida de domingo

Quem ganhou a luta entre Davi e Sasha e Xamuel e Jhony

Onde assistir a luta Davi Brito x Sacha Bali e horário do Fight Music Show 7

Que horas vai ser a luta do Jhony e Xamuel no FMS hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes