Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do Catar 2023

Chegou a hora de descobrir quem será o piloto a largar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Catar, a 17ª etapa da temporada na Fórmula 1. Nesta sexta-feira, 6 de outubro, os pilotos disputam o treino classificatório da F1 no Circuito Internacional de Losail, já que no sábado tem sprint.

Qual é o horário do treino classificatório F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 14h (de Brasília). A qualificação para o GP do Catar usará nesta sexta-feira o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão do qualificatório para todos os estados do Brasil é exclusiva da BANDSPORTS, pela TV fechada. Durante toda a temporada de 2023 da F1, a emissora transmitirá os treinos livres, a classificação, sprint e a corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar através do aplicativo do BandPlay ou de graça no site da emissora (www.band.uol.com). É só baixar no seu celular e assistir a programação em tempo real com imagens.

Sexta-feira, 6/10 - Fórmula 1

10h30 - Treino livre 1 (BandSports, Band.com e Bandplay)

14h - Treino classificatório (BandSports, Band.com e Bandplay)

Sábado, 7/10 - Fórmula 1

10h - Classificação Sprint (BandSports, Band.com e Bandplay)

14h30 - Corrida Sprint (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 8/10 - Fórmula 1

14h - GP do Catar (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino classificatório da F1?

O treino classificatório da F1 desse sábado serve para definir o grid de largada da corrida no domingo, dia 3, ou seja, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da temporada.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o piloto que fizer a volta mais rápida é o pole position, largando em primeiro lugar. Os atletas podem dar quantas voltas quiserem na pista, sem restrições, até alcançarem o melhor tempo para garantir a classificação.

Na primeira etapa (Q1), o treino dura 20 minutos, com os últimos cinco desclassificados. Depois, na segunda etapa (Q2), a competição dura 15 minutos onde novamente os cinco retardatários são eliminados.

Por fim, na terceira e última etapa do treino (Q3), sobram apenas dez pilotos disputando a classificação e a volta mais rápida. Quem fizer, é o pole position.

A previsão do tempo no Catar mostra que não somente a corrida será quente como também o clima. A temperatura está prevista para 33 graus Celsius no início da qualificação, sem chances de chuva.

Circuito do GP do Catar

O Circuito Internacional de Lusail, no Catar tem uma pista de 5,1 km e 16 curvas, além de atualizações de segurança que a tornam uma das pistas mais avançadas do calendário da F1.

O Catar sediou pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1 em 2021, em substituição ao Grande Prêmio da Austrália cancelado devido à pandemia de COVID-19.

A capacidade das arquibancadas para 40.000 pessoas, o que permitirá que mais fãs experimentem de perto a emoção das corridas de F1.

A infraestrutura de estacionamento e a acessibilidade do circuito também foram melhoradas, facilitando o acesso e saída dos torcedores do evento.

As instalações do paddock também foram reformadas, com a introdução de um centro de mídia ultramoderno e melhorias no centro médico e nas garagens. O circuito agora abriga 50 boxes, a maior quantidade de qualquer pista do calendário da F1.

Fatos rápidos do Grande Prêmio do Catar

Número de voltas: 57

Distância da volta: 5.419 km

Distância da corrida: 308,611 km

Volta mais rápida: N/A

