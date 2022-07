Treino F1 hoje ao vivo Silverstone 2022: horário da classificação

Quem vai conquistar a pole position? Quem vai se dar bem? Saiba o horário do treino F1 hoje ao vivo Silverstone e todas as principais informações. Neste sábado, 2 de julho, os pilotos entram no circuito de Silverstone, na Inglaterra, para correr o treino classificatório a partir das 11h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

Lembrando que quem fizer a volta mais rápida no treino de classificação é o pole position, enquanto cada uma das posições vai determinar o grid de largada para domingo.

Horário do treino F1 hoje ao vivo Silverstone

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje vai começar às 11h, onze da manhã, horário de Brasília.

Antes, o terceiro treino livre será realizado a partir das oito horas da manhã, também no horário de Brasília, diretamente do Circuito de Silverstone, na Inglaterra, pela Fórmula 1.

O canal da BAND, na TV aberta, transmite as emoções do treino neste sábado para todos os estados do Brasil de graça e ao vivo. Sérgio Mauricio, Reginaldo Leme e Mariana Becker comandam o evento com muita informação e comentários sobre o treino.

Outra opção é o canal BandSports, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Já online o site da BAND (www.band.uol.com) disponibiliza a retransmissão sem pagar nada para todos os usuários.

Sábado (02/07) – Treino F1 hoje ao vivo Silverstone

Treino livre 1 – 08h (BandSports)

Treino de classificação – 11h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (03/07) – Treino F1 hoje ao vivo Silverstone

GP de Silverstone – 11h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

Como funciona o treino classificatório da Fórmula 1?

O treino classificatório define qual será o grid de largada para a corrida de domingo, isto é, as posições em que cada piloto irá largar no Grande Prêmio da Inglaterra na Fórmula 1.

Dividido em três etapas, Q1, Q2 e Q3, o objetivo principal é conquistar a volta mais rápida. Quem o fizer, garante a pole position e tem o direito de largar em primeiro lugar no domingo. Em cada uma das etapas é permitido dar quantas voltas quiser, até atingir o número contra os adversários.

A primeira etapa (Q1) dura 20 minutos, onde os atletas fazem a sua escolha de pneus e técnica para conquistarem a participação na prova seguinte. Os últimos cinco são desclassificados.

Depois, a segunda etapa (Q2) funciona da mesma maneira por 15 minutos, com novamente os cinco retardatários eliminados.

Por fim, o Q3 restam apenas os dez melhores. Quem fizer a volta mais rápida é pole position, e cada posição vai determinar o grid da corrida do dia seguinte.

Como foram os treinos livres da sexta?

O tempo nublado assustou as equipes na manhã da sexta-feira, com ameaças de prejudicar os treinos e a possibilidade de bom desempenho dos pilotos.

A manhã teve chuva forte, depois fraca e assim o sol apareceu. O primeiro treino livre foi paralisado por diversas ocasiões, mas a Ferrari seguiu dominando a ponta de qualquer maneira. Carlos Sainz foi destaque, enquanto Leclerc também fez boa corrida no primeiro treino livre.

Verstappen não conseguiu bom desempenho no primeiro, terminando em último com apenas três voltas, desistindo da corrida. Bottas, da Alfa Romeo, ficou na liderança, com Lewis Hamilton, Mercedes, e Carlos Sainz em terceiro.

No segundo treino livre a chuva selou a paz com os pilotos e a corrida correu bem, com a abertura do sol no clima. Carlos Sainz fez boas voltas, conseguindo tomar a ponta facilmente dos seus oponentes. Verstappen foi melhor na segunda prova, enquanto Leclerc também mostrou melhora.

No pódio do segundo treino, Sainz, Hamilton e Lando Norris, da McLaren, fecharam o pódio.

+ Programação completa do GP de Silverstone 2022