Horários GP Silverstone 2022 da F1: programação na Inglaterra

Preparado para mais uma etapa da Fórmula 1 com grandes emoções torcedor? Fique atento e descubra a seguir os Horários GP Silverstone 2022 na Inglaterra, a décima etapa da temporada. Começando na sexta-feira, 1º de julho, e seguindo até o domingo, dia 3, a programação reúne três treinos livres, um classificatório e a corrida com todos os vinte pilotos na pista.

O Circuito de Silverstone, localizada na região das East Midlands, Inglaterra, vai receber a prova inglesa da Fórmula 1 neste fim de semana.

Programação e Horários GP Silverstone 2022 da Fórmula 1

Confira a programação completa e Horários GP Silverstone 2022 da Fórmula 1 para não perder nada.

Sexta-feira (01/07) – Horários GP Silverstone 2022

Treino livre 1 – 09h

Treino livre 2 – 12h

Sábado (02/07) – Horários GP Silverstone 2022

Treino livre 3 – 08h

Treino classificatório – 11h

Domingo (03/07) – Horários GP Silverstone 2022

GP de Silverstone – 11h

No ano passado, o Grande Prêmio da Inglaterra, ou Silverstone, teve a disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, marcando o início de uma rivalidade que trouxe grandes emoções dentro das pistas da Fórmula 1 por toda a temporada.

Este ano, a briga será entre Max Verstappen, da Red Bull, e Charles Leclerc, da Ferrari, já que os dois pilotos são os favoritos ao título. Correndo por fora vem Sergio Perez, companheiro de Max na equipe.

Entretanto, mesmo se perder, Verstappen continua líder da classificação dos pilotos, o que deve colocar ainda mais fogo na competição até aqui.

O Grande Prêmio da Inglaterra acontece no Circuito de Silverstone com três treinos livres, um treino classificatório e a corrida. De acordo com a meteorologia, o tempo na cidade inglesa promete estar nublado e com chuva, enquanto no dia da corrida o sol retorna.

Onde assistir o GP de Silverstone 2022 da F1

O GP de Silverstone em 2022 vai passar na BAND, para todos os estados do Brasil através da TV aberta, a partir das 11h, horário de Brasília.

A etapa inglesa será transmitida pela manhã no canal da TV aberta com cobertura completa, desde os bastidores até a cerimônia do pódio com o hino do grande vencedor da prova. Sérgio Maurício comanda o evento, com comentários de Reginaldo Leme e reportagem de Mariana Becker.

Online, o GP de Silverstone é transmitido no domingo pelo site da Band (www.band.uol.com) sem pagar nada, com a retransmissão do canal.

Para o torcedor que faz questão de acompanhar até os treinos livres, aí a opção é o canal BandSports, responsável por transmitir os três treinos no fim de semana. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Conheça o Circuito de Silverstone

Com 52 voltas do circuito de 5,891 quilômetros de Silverstone no domingo, 3 de julho, os torcedores querem conhecer a pista que será realizada a prova inglesa na Fórmula 1.

Construído em 1942, o aeródromo de Silverstone da RAF tornou-se parte da história no país. No entanto, o circuito só passou a receber uma corrida de automobilismo em 1947. Este, inclusive, foi o primeiro Grande Prêmio, sediando a rodada inaugural do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 13 de maio de 1950, com o título de Giuseppe Farina.

A pista de Silverstone tem 18 curvas ao todo, conhecida como uma das pistas mais desafiadoras para os pilotos. Os nomes as principais curvas são Maggotts, Becketts e Abbey.