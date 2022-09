Treino F1 hoje: horário e onde assistir classificação GP da Itália 2022

Chegou a hora de saber quem vai conquistar a pole position na Itália! O Circuito de Monza recebe os pilotos neste sábado, 10 de setembro, para o treino classificatório do Grande Prêmio da Itália, na temporada 2022. O horário do treino F1 hoje tem início às 11h (horário de Brasília), com todos os vinte pilotos na disputa. Todas as informações que você precisa saber estão no texto abaixo.

O treino classificatório neste sábado define o grid de largada para a corrida no domingo, onde o piloto que fizer a volta mais rápida no Q3 tem a vantagem de largar em primeiro lugar.

Horário do treino F1 hoje ao vivo

O treino de classificação na Fórmula 1 hoje começa às 11h (Horário de Brasília), diretamente do Circuito de Monza, na cidade de Monte, na Itália.

Mais cedo, será realizado também no circuito o terceiro treino livre, com início às 8 da manhã, pelo horário de Brasília. A sessão será exibida apenas pelo canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Já o treino classificatório que define o grid de largada será transmitido na TV aberta pela BAND, tanto no canal principal como em afiliadas em todos os estados do país. Sérgio Maurício narra o treino, e Reginaldo Leme e Felipe Giaffone comentam os melhores lances. Já Mariana Becker fala direto do paddock italiano com os bastidores.

Confira a programação completa do horário do treino classificação F1 hoje.

Sábado (10/09): – treino F1 hoje

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Domingo (11/09): – treino F1 hoje

GP da Itália – 10h (BAND, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise da corrida – 19h (BandSports)

Lewis Hamilton vai largar na parte de trás do grid

O heptacampeão Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, terá de largar da parte de trás do grid de largada no GP da Itália após sofrer penalidade por troca de motor.

Com quarta unidade de potência e componentes relacionados, o britânico terá que largar da parte de trás do grid, mas mesmo assim ainda pode competir no treino de classificação neste sábado. Hamilton

O argumento para a troca de motor no carro do heptacampeão foi que a terceira unidade de potência foi danificada após a colisão em Spa-Francorchamps, na Bélgica, com Fernando Alonso. Além disso, a Mercedes ainda argumentou que está trabalhando para restabelecer o motor e as peças relacionadas.

O mesmo também deve acontecer com Mick Schumacher, filho do também heptacampeão Schumacher. O piloto da Haas vai colocar uma nova caixa de câmbio neste fim de semana e, por isso, também deverá sofrer uma penalidade no grid.

Como foram os treinos livres na sexta-feira?

Como esperado, a Ferrari dominou os treinos livres na sexta-feira, pelo Grande Prêmio da Itália. Em clima quente no Circuito de Monza, na região de Monza, os pilotos entraram no autódromo para o primeiro treino livre.

Charles Leclec e Carlos Sainz, pilotos da Ferrari, assumiram facilmente o topo da primeira corrida nesta sexta-feira, com o monegasco na liderança ao tempo de 1m22s410. George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, também marcaram bons tempos.

Pelo segundo treino livre, a Ferrari também dominou o Autódromo Nacional de Monza. No entanto, Max Verstappen, da Red Bull apareceu para incomodar os oponentes da equipe italiana. Sainz, no finalzinho da etapa, levou a melhor com o tempo de 1m21s664, deixando o holandês na segunda posição. Leclerc fechou em terceiro.

