Treino Livre da F1 hoje: horário e onde assistir GP da Espanha (20/05)

Os pilotos vão pisar fundo no acelerador em mais uma etapa da Fórmula 1 na temporada 2022. Nesta sexta-feira, 20 de maio, o Grande Prêmio da Espanha apresenta dois treinos livres pela manhã, no Circuito de Barcelona-Catalunha como forma de treinamento. A seguir, saiba qual é o horário do treino livre da F1 hoje e como assistir ao vivo.

Horário do treino livre da F1 hoje

O horário do primeiro treino livre da Fórmula 1 hoje vai começar às 09 horas de sexta-feira, 20 de maio, diretamente do Circuito de Barcelona-Catalunha, na Espanha pela temporada 2022.

O segundo treino livre tem o horário de meio dia, 12 horas, pelo horário de Brasília, também na sexta-feira.

O Grande Prêmio da Espanha é a sexta etapa da temporada. Serão três treinos livres, um treino de classificatório e a corrida no domingo, exigindo dos pilotos 66 voltas em 22 de maio. Os treinos livres tem como objetivo trazer os pilotos para a pista para conhecerem o desafio do fim de semana, lidar com o carro e as principais mudanças das equipes e estratégias.

Para assistir ao vivo os treinos livres, o torcedor deve sintonizar o canal BandSports, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil.

A seguir, confira a programação geral do GP da Espanha.

Sexta-feira (20/05)

Treino livre 1 – 09h (BandSports)

Treino livre 2 – 12h (BandSports)

Sábado (21/05)

Treino livre 3 – 08h (BandSports)

Treino classificatório – 11h (Band, Site da Band, BandPlay e BandSports)

Domingo (22/05)

Corrida GP da Espanha – 10h (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNewsFM)

Reprise – 16h30 (BandSports)

Mudanças na Fórmula 1 no treino livre

Atenção torcedor, não estranhe se encontrar novos pilotos correndo nas pistas de Barcelona nesta sexta. As equipes da Red Bull, Williams e Alfa Romeo anunciaram Juri Vips, Nick de Vries e Robert Kubica, respectivamente, participarão do treino livre 1 hoje.

A ação se dá porque, de acordo com a regra implementada pela FIA antes mesmo da temporada, as equipes precisam cumprir duas sessões (treinos livres na sexta-feira) obrigatórias com pilotos jovens no ano. É uma forma de dar oportunidade para jovens pilotos testarem os carros da Fórmula 1.

Juri, da Red Bull, irá substituir Sergio Perez. Ele faz parte do Red Bull Junior Team desde 2018. Com 21 anos, ele ocupa o oitavo lugar no campeonato de pilotos de F2.

Já Nick de Vries entrará no lugar de Alex Elbon nesta sexta-feira, e Robert Kubica substituirá Zhou Guanyu na Alfa Romeo.

Circuito de Barcelona-Catalunha na Fórmula 1

Um dos mais aguardados da temporada, o Circuito de Barcelona-Catalunha, localizado na Espanha, recebe neste fim de semana a sexta etapa da temporada 2022 na Fórmula 1. No domingo, os pilotos terão de correr 66 voltas no circuito para finalizar a prova com a bandeirada, com a distância de 4,675 km.

Os pneus disponíveis serão os C1 (duros), C2 (médios) e C3 (macios).

Construído em 1989, o intuito principal era de tornar o Circuito parte dos Jogos Olímpicos de Barcelona. Dessa maneira, o espaço passou a integrar oficialmente o calendário da Fórmula 1 em 1991,com disputa entre os pilotos Ayrton Senna e Nigel Masell, sob vitória do inglês.

Com curvas de alta e baixa velocidade, o circuito espanhol promete emoções na pista, além de uma reta longa que pode colocar os pilotos lado a lado. Atualmente, o recorde de volta mais rápida pertence a Max Verstappen, sob o tempo de 1m18s149 no ano de 2021.

Lewis Hamilton, com a Mercedes, e Michael Schumacher, com a Ferrari, são os maiores vencedores no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona.

