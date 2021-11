Treino livre da Fórmula 1 hoje no México: horário e onde assistir

Neste fim de semana, os pilotos voltam a acelerar nas pistas trazendo emoções da Fórmula 1 com o Grande Prêmio do México, a décima oitava etapa da temporada 2021. Nesta sexta-feira, 05/11, dois treinos livres serão realizados no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. As informações como os horários e onde assistir ao vivo aos treinos livres da Fórmula 1 hoje você confere a seguir.

Onde assistir ao treino livre da Fórmula 1 hoje ao vivo?

Os dois treinos livre nesta sexta-feira, válidos pelo Grande Prêmio do México, terão transmissão do canal BandSports, disponível somente em operadoras por assinatura, por dois horários: o primeiro a partir das 14 horas e 30 minutos ao vivo e o segundo às 18 horas, ambos no horário de Brasília.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Horário: 14h30 e às 18h

Programação do GP do México na Fórmula 1 em 2021

A disputa entre Lewis Hamilton, da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, promete tornar-se ainda mais acirrada neste fim de semena com a etapa do México. O clima quente do país promete deixar os pilotos ainda mais ligados enquanto buscam a melhor colocação.

O Grande Prêmio do México é a décima oitava prova da temporada 2021, realizada entre os dias 05, 06 e 07 de novembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida do domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Confira a programação completa de datas e horários deste fim de semana.

Sexta-feira (05/11)

Treino Livre 1 – 14h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 18h (BandSports)

Sábado (06/11)

Treino Livre 3 – 14h (BandSports)

Treino Classificatório – 17h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (07/11)

Corrida do GP do México – 16h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

Autódromo Hermanos Rodríguez

O Autódromo Hermanos Rodríguez, situado na Cidade do México, exigirá dos pilotos 71 voltas de 4.304 quilômetros. Construída em 1959, tem uma história muito peculiar depois que Adolfo Lopez Mateo, presidente na época, optou pela construção de um pequeno espaço ligado ao automobilismo para que o seu país ganhasse mais atenção do esporte.

Porém, o primeiro Grand Prix aconteceu apenas em 1963, vencida por Jim Clark. A etapa do México chegou a ficar fora do calendário oficial da Fórmula 1 por longos anos, retornando em 2015.

O Autódromo pede dos pilotos muita velocidade por ser uma prova rápida e principalmente por estar acima do nível do mar, tornando-se uma experiência de tirar o fôlego. Além disso, são 17 curvas, sendo a Peralta a principal. Mas o que realmente chama a atenção é o fato da pista ser dividida ao meio enquanto passa pelo meio das arquibancadas e do estádio de beisebol que tem logo ao lado do circuito.

Assista o vídeo a seguir que mostra como funciona o circuito do México.