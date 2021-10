Treino livre da Fórmula 1 hoje: onde assistir ao vivo e horário – 22/10

A Fórmula 1 está de volta neste fim de semana com o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a décima sétima etapa da temporada 2021. Nesta sexta-feira, 22/10, dois treinos livres serão realizados no Circuito das Américas, em Austin, no estado do Texas, prometendo grandes emoções para a etapa. As informações como os horários e onde assistir ao vivo aos treinos livres da Fórmula 1 você confere a seguir.

Horário e onde assistir o treino livre da Fórmula 1 hoje

O GP dos Estados Unidos em 2021 recebe nesta sexta os dois treinos livre, com transmissão do canal BandSports, disponível apenas em operadoras por assinatura, em dois horários: o primeiro a partir das 13h30 e o segundo às 17h, ambos no horário de Brasília ao vivo.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Outra opção é acompanhar através do aplicativo BandPlay com transmissão ao vivo.

Programação do Grande Prêmio dos Estados Unidos em 2021

A décima sétima etapa da temporada será realizada com o GP dos Estados Unidos no Circuito das Américas em Austin, no Texas. Dessa maneira, a disputa entre Verstappen, da Red Bull, e Lewis Hamilton, da Mercedes, segue em grandes emoções pelas pistas ao redor do mundo.

Contando com a corrida deste domingo, faltam apenas seis etapas para terminar a temporada da Fórmula 1. Por isso, os apaixonados pela modalidade realizam contas e esperam muita rivalidade daqui até dezembro.

O Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado em 22, 23 e 24 de outubro, terá três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo no Circuito das Américas.

Confira a programação completa entre datas e horários do fim de semana.

Sexta-feira (22/10)

Treino Livre 1 – 13h30

Treino Livre 2 – 17h

Sábado (23/10)

Treino Livre 3 – 15h

Treino Classificatório – 18h

Domingo (24/10)

Corrida do GP dos Estados Unidos – 16h

Conheça o Circuito das Américas na Fórmula 1

Idealizado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke em colaboração com o escritório de arquitetura americano HKS, o Circuito das Américas recebeu pela primeira vez uma corrida da Fórmula 1 em 2021 com o primeiro Grand Prix tendo a vitória de Lewis Hamilton enquanto ainda dirigia pela McLaren.

O GP dos Estados Unidos em 2021 exigirá dos pilotos 56 voltas no Circuito de 5.513 quilômetros em Austin no próximo domingo, 24 de outubro.

A pista norte-americana tem muitas curvas, o que muitas vezes se assemelha ao circuito de Silverstone, ou a pista de Suzuka, no Japão, mas a ação fica para a ampla curva 1, que exige dos pilotos muita velocidade a agilidade para avançar sobre o trecho.

Assista o vídeo que mostra o circuito dos EUA

