Treino livre da Fórmula 1 hoje: onde assistir ao vivo e horário – 25/08

A Fórmula 1 está de volta neste fim de semana com o Grande Prêmio da Holanda, a 13ª etapa da temporada 2023. Nesta sexta-feira, 25/8, tem treino livre no Circuito Zandvoort, prometendo grandes emoções para a etapa, já que a corrida é em casa para Max Verstappen, que entra nela com oito vitórias consecutivas ao conquistar a vitória na Bélgica – o último Grande Prémio antes das férias de verão.

Horário e onde assistir o treino livre da Fórmula 1 hoje

O GP da Holanda em 2023 recebe nesta sexta os dois treinos livre, com transmissão do canal BandSports, disponível apenas em operadoras por assinatura, em dois horários: o primeiro a partir das 07h30 e o segundo às 11h, ambos no horário de Brasília ao vivo.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Outra opção é acompanhar através do aplicativo BandPlay com transmissão ao vivo.

Programação do Grande Prêmio da Holanda

O Grande Prêmio da Holanda, realizado entre os dias 25 e 27 de agosto, terá três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo.

Confira a programação completa entre datas e horários do fim de semana.

Sexta-feira, 25 de agosto

07h30 – Treino livre 1 (Bandsports, Band.com e Bandplay)

11h – Treino livre 2 (Bandsports, Band.com e Bandplay)

Sábado, 26 de agosto

06h30 – Treino livre 3 (Bandsports, Band.com e Bandplay)

10h – Treino classificatório (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 27 de agosto

10h – GP da Holanda (Band, Bandsports, Band.com e Bandplay)

Conheça o Circuito Zandvoort da Fórmula 1

As duas primeiras sessões de treinos livres no estreito e sinuoso circuito de Zandvoort acontecerão na sexta-feira, 25 de agosto, seguidas pelos treinos finais e qualificação no sábado, 26 de agosto, e o Grande Prêmio em si, no domingo, 27 de agosto.

A pista do GP da Holanda é o Circuito Zandvoort , um dos circuitos mais old school do calendário. Localizada na cidade de mesmo nome, fica a oeste de Amsterdã.

Com uma extensão de apenas 4.259 km, a pista do GP da Holanda é uma das mais curtas do esporte e produz um tempo de volta extremamente rápido, com o recorde de 1m11s097, estabelecido por Lewis Hamilton em 2021 .

Devido aos tempos de volta rápidos, haverá 72 voltas completas no domingo para a corrida principal do Grande Prêmio da Holanda.

Que tipo de circuito é Zandvoort, a pista do GP da Holanda? “A pista de Zandvoort desce e flui pelas dunas de areia, criando uma sensação de montanha-russa na volta”, afirma a Fórmula 1 em seu site.

A curva Tarzan a que se refere é uma curva muito íngreme, onde são feitas muitas ultrapassagens durante qualquer corrida do Grande Prémio da Holanda.

Outra coisa a ter em conta sobre Zandvoort é o facto de estar localizado junto à praia, por isso pode ventar muito e muitas vezes há muita areia no asfalto, criando um desafio para os pilotos.

Estatísticas vitais

Primeiro Grande Prêmio – 1952

Comprimento da pista – 4.259km

Recorde de volta – 1m 11.097s, Lewis Hamilton, Mercedes, 2021

Maior número de pole positions – René Arnoux (3)

Mais vitórias – Jim Clark (4)

Curiosidades – A curva final de Zandvoort – em homenagem à lenda holandesa do automobilismo Arie Luyendyk – apresenta uma inclinação de 18 graus, quase o dobro dos números vistos no Indianapolis Motor Speedway

Pole run até o ponto de frenagem da Curva 1 – 199 metros

Ultrapassagens concluídas em 2022 – 47

Probabilidade do Safety Car – 50%*

Probabilidade do Safety Car Virtual – 50%*

Perda de tempo no pit stop – 21,53 segundos

