GP de Abu Dhabi: horário e onde assistir o treino da Fórmula 1 – 10/12

Depois de muitas emoções e disputas acirradas nas pistas, chegou a hora da última prova. Nesta sexta-feira, 10/12, os pilotos volta a pisar no acelerador com dois treinos livres do Grande Prêmio de Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina, a vigésima segunda etapa. O horário dos treinos livres da Fórmula 1 hoje e onde assistir você confere a seguir.

Horário do treino da Fórmula 1 hoje

O Grande Prêmio de Abu Dhabi realiza nesta sexta-feira dois treinos livres: o primeiro vai começar a partir das 06h30 (seis e meia da manhã) e o segundo treino ao vivo às 10h, ambos de acordo com o horário de Brasília.

O canal BandSports, disponível somente em emissoras por assinatura, é o grande responsável por transmitir cada lance e emoção dos treinos para os torcedores.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Horário: 06h30 e 10h

Programação da Fórmula 1 na BAND em 2021

Não é uma simples etapa da Fórmula 1 neste fim de semana. É a disputa que vai definir quem será o grande campeão da temporada. De um lado, o piloto da Red Bull, o holandês Max Verstappen, em busca do seu primeiro título da modalidade, contabilizando 369.5 pontos e nove vítorias no ano.

Já Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1 e representante da Mercedes, também aparece no páreo com 369.5 pontos e oito provas conquistadas ao longo da temporada.

Empatados na pontuação, quem vencer a corrida garante o poder de levantar o caneco e soltar o grito de campeão nas terras árabes. Porém, se os dois pilotos não completarem a prova ou fecharem a etapa sem pontuarem, na parte de trás do grid, aí é Verstappen quem conquista o Mundial já que tem uma vítoria a mais do que Hamilton.

A última etapa será realizada entre os dias 10, 11 e 12 de dezembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida. Confira a programação do fim de semana e saiba todos os horários para acompanhar ao vivo.

Sexta-feira (10/12) – GP de Abu Dhabi 2021

Treino Livre 1 – 06h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 10h (BandSports)

Sábado (11/12) – GP de Abu Dhabi 2021

Treino Livre 3 – 07h (BandSports)

Treino Classificatório – 10h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (12/12) – GP de Abu Dhabi 2021

Corrida do GP de Abu Dhabi – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

VT da Corrida – 21h (BandSports)

Circuito de Yas Marina na F1

Localizado na Ilha de Yas, com a proximidade em 30 minutos da capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi, o Circuito de Yas Marina estreou no calendário da Fórmula 1 pela primeira vez em 2009. Com 58 voltas, promete exigir dos pilotos muita atenção e cuidado principalmente nas curvas.

Construído em 2006, o projeto foi iniciado com o objetivo de tornar-se um ponto turístico das ilhas. No entanto, o local só ficou pronto no final de 2009, quando passou a integrar oficialmente a programação da liga. Naquele ano, Jenson Button, piloto da Brawn Mercedes, consagrou-se campeão com 95 pontos, mas foi Vettel quem venceu a corrida.

Em 2021, o circuito passou por mudanças para receber a etapa final da Fórmula 1, uma das temporadas mais acirradas da história da competição, principalmente depois de críticas severas na prova da Arábia Saudita.

