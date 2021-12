Treino livre da Fórmula 1 na Arábia Saudita: horário e onde assistir (03/12)

Pela penúltima etapa da temporada na Fórmula 1, os pilotos voltam a pisar no acelerador nesta sexta-feira, 03/12, com os dois treinos livres do Grande Prêmio da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah Corniche, cidade de Jeddah, a vigésima primeira etapa. Onde assistir ao vivo e o horário do treino livre da Fórmula 1 hoje você confere abaixo.

Treino Fórmula 1 hoje – horário

Nesta sexta-feira, o GP da Arábia Saudita vai realizar dois treinos livres: o primeiro a partir das 10h30 (dez e meia da manhã) ao vivo e o segundo treino livre às 14h, ambos no horário de Brasília.

Ambos os treinos livres podem ser assistido no BandSports, disponível somente em emissoras por assinatura.

Bandsports – SKY: 210, CLARO/NET: 75, VIVO: 463, OI TV:168

Horário: 10h30 e 14h

Programação da Fórmula 1 na BAND

Não é só a temperatura que promete esquenter neste fim de semana. A disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton também vai ferver nas pistas pelo fim de semana. Isso porque, faltando apenas duas corridas para o fim da temporada na Fórmula 1, o holandês da Red Bull pode ser campeão de maneira antecipada.

Do outro lado, o britânico da Mercedes precisa vencer a etapa se quiser continuar na luta em busca do oitavo título da carreira.

A 21ª etapa será realizada entre os dias 03, 04 e 05 de dezembro com três treinos livres, um classificatório e a corrida no circuito de rua Jeddah Corniche.

Confira a programação do fim de semana e saiba todos os horários para acompanhar ao vivo na TV e também online.

Sexta-feira (03/12) – GP da Arábia Saudita 2021

Treino Livre 1 – 10h30 (BandSports)

Treino Livre 2 – 14h (BandSports)

Sábado (04/12) – GP da Arábia Saudita 2021

Treino Livre 3 – 11h (BandSports)

Treino Classificatório – 14h (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (05/12) – GP da Arábia Saudita 2021

Corrida do GP do Catar – 14h30 (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

Conheça a pista do GP da Arábia Saudita na F1

Pela primeira vez, o circuito de Jeddah receberá uma prova da Fórmula 1. O circuito de rua é temporário, ou seja, foi construído especialmente para a prova. Serão exigidos dos pilotos 50 voltas.

Localizado em Corniche, uma área de resort costeiro de 30 km da cidade saudita de Jeddah, foi construído especialmente para a etapa deste fim de semana, tem a extensão em 6.175 metros, sendo o segundo maior do calendário da Fórmula 1.

A velocidade para o circuito é de 252 km/h, considerado um dos mais rápidos do ano pela modalidade. Com 27 curvas, rápidas e sinuosas, vai exigir dos pilotos muita atenção em ultrapassagens.

