Verstappen precisa do que para ser campeão da F1 na Arábia Saudita?

Max Verstappen está mais próximo do que nunca de conquistar o seu primeiro título da Fórmula 1. Correndo pela Red Bull, poderá soltar o grito de campeão neste fim de semana pelo GP da Arábia Saudita, no Circuito de Jeddah Corniche, por uma combinação de resultados. Dessa maneira, entenda o que Max Verstappen precisa para ser campeão da F1 em 2021.

Max Verstappen precisa do que para ser campeão em 2021?

O holandês lidera a classificação geral por oito pontos antes da penúltima rodada da temporada, ficando cada vez mais próximo de colocar as mãos na taça. Enquanto Verstappen busca o primeiro troféu da carreira, Lewis Hamilton, da Mercedes, quer o oitavo título vinculado ao seu nome.

A etapa da Arábia Saudita pode indicar a definição da liga. Max Vertsappen tem quatro oportunidades para ser campeão no próximo domingo, 5 de dezembro. Porém, além de mostrar o seu melhor na pista, tem que garantir também que Hamilton tropece, o que pode ser difícil visto que o britânico ganhou as últimas duas provas do calendário, Brasil e Catar.

Entenda todas as combinações que Verstappen tem de fazer para tornar-se campeão do Mundial de F1 na Arábia Saudita.

Se Verstappen ganhar a corrida, ter a volta mais rápida e Hamilton acabar em sexto

Verstappen ganhar a corrida e Hamiltom terminar em sétimo ou menos

Se Verstappen ficar em segundo lugar, ter a volta mais rápida e Lewis Hamilton for o décimo ou menos

Verstappen terminar em segundo lugar e Hamilton ficar em 10º ou menos

Como está a classificação da Fórmula 1 em 2021?

Verstappen continua liderança em primeiro lugar a classificação dos pilotos com oito pontos de vantagem sob Lewis Hamilton, que se mantém vivo na competição até os últimos minutos. Bottas, em terceiro lugar, corre por fora.

Confira a classificação completa dos pilotos em 2021.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 351.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 343.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 203 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 190 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 153 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 152 pontos

7 Carlos Sainz (Ferarri) – 145.5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 92 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 77 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 60 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 43 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 34 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

Carreira de Max Verstappen na Fórmula 1

Max Verstappen, o piloto revelação da Fórmula 1 de apenas 24 anos, estreou nas pistas em 2015 pela Scuderia Toro Rosso. Naquele mesmo ano, terminou em 12º com 49 pontos. Entretanto, no ano seguinte, transferiu-se para a Red Bull para substituir o pioto russo Daniil Kvyat, onde continua na equipe hoje.

Cada vez mais Max se destaca nas temporadas da modalidade com o seu trabalho, incluindo muita velocidade e qualidade nas pistas, conquistando o destaque mundial em 2021, onde ganhou nove vitórias entre as vinte corridas no calendário oficial, cotado como o grande favorito ao título.

Leia também:

Maiores campeões da Fórmula 1: confira quem lidera o ranking