Treino livre F1 hoje: horário e onde assistir GP de Singapura 2023

Nesta sexta-feira, 15 de setembro, o Grande Prêmio de Singapura realiza começa a fazer barulho no Circuito Urbano de Marina Bay, com com o primeiro treino livre às 06h30 e o segundo treino a partir das 10h, ambos horários de Brasília. A disputa é válida pela 15ª etapa da temporada na elite do automobilismo.

Onde assistir a corrida do treino livre F1

O canal BandSports, na TV paga, transmite os dois treinos para todo o país com Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. Dá para assistir a retransmissão no Bandplay e site da Band ao vivo.

Max Verstappen lidera com folga a classificação dos pilotos, mas ele ainda não pode levantar o troféu neste fim de semana. Porém, vencer o GP de Singapura é uma oportunidade para o holandês aumentar a sua vantagem e, dessa forma, estender a vantagem perante os adversários.

A previsão do tempo para Singapura nesta sexta-feira é de sol, mas existe a probabilidade de chuva no sábado e no domingo.

Sexta-feira, 14/09 - Fórmula 1

06h30 - Treino livre 1 (BandSports, Band.com e Bandplay)

10h - Treino livre 2 (BandSports, Band.com e Bandplay)

Sábado, 16/09 - Fórmula 1

06h30 - Treino livre 3 (BandSports, Band.com e Bandplay)

10h - Treino classificatório (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 17/09 - Fórmula 1

10h - GP de Singapura (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Como funciona o treino livre F1?

Na Fórmula 1, as sessões de treinos livres são realizadas antes da qualificação e da corrida, e são como uma oportunidade para as equipes testarem e refinarem a configuração do carro. Já os pilotos aproveitam as sessões para sentir a pista.

Para tanto, cada sessão dura uma hora e durante a corrida as equipes podem fazer quantas voltas quiserem e fazer várias alterações na configuração de seus carros, a fim de encontrar o equilíbrio ideal entre desempenho e desgaste dos pneus. Eles também podem testar novos componentes e coletar dados. Os tempos por volta definidos durante as sessões de treinos livres não contam para a classificação oficial da corrida.

A primeira sessão é realizada na manhã de sexta-feira; normalmente usado para se acostumar com a pista, verifique a configuração inicial dos simuladores.

A segunda sessão acontece na tarde de sexta-feira; mais trabalho é feito para refinar a qualificação e a configuração da corrida. Por fim, na manhã de sábado as equipes têm mais trabalho para refinar a qualificação e a configuração da corrida.

A exceção à regra para esta programação são os finais de semana de sprint . Esses fins de semana têm apenas 2 sessões de treinos livres, onde uma sessão é substituída pela prova de sprint.

Circuito do GP de Singapura da Fórmula 1

Localizado em Marina Bay, em Singapura, o Circuito Urbano de Marina Bay será o palco da 15ª das 22ª etapas da Fórmula 1 na temporada com 4.940 quilômetros. Construído em 2008 sob o projeto do arquiteto alemão Herman Tilke, o espaço integrou o calendário da liga de automobilismo no mesmo ano.

O Circuito de Marina Bay tem o charme de ter o horizonte da cidade como plano de fundo, além de ser um dos mais tradicionais. Em 2008, Singapura sediou a primeira corrida noturna da história da Fórmula 1, com a vitória de Fernando Alonso, da Renault.

Oficialmente, a Fórmula 1 descreve o Circuito de Marina Bay como um dos "mais exigentes fisicamente do calendário", com uma superfície quente e acidentada das ruas, além do clima húmido do país. O estresse da concorrência e ultrapassagens durante a corrida faz com que os pilotos percam até 3 kg do peso corporal ao longo do percurso.

