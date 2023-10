Corrida será no Catar - Foto: Mlenny de Getty Images Signature

Treino livre F1 hoje: horário e onde assistir GP do Catar 2023

Treino livre F1 hoje: horário e onde assistir GP do Catar 2023

Nesta sexta-feira, 6 de outubro, a Fórmula 1 dá início ao Grande Prêmio do Catar e realiza o treino livre às 10h30 (Horário de Brasília). A disputa no Circuito Internacional de Lusail será válida pela 17ª etapa da temporada na elite do automobilismo.

Onde assistir a corrida do treino livre F1

O canal BandSports, na TV paga, transmite os dois treinos para todo o país com Sérgio Maurício e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. Dá para assistir a retransmissão no Bandplay e site da Band ao vivo.

Max Verstappen está prestes a conquistar seu terceiro título de pilotos de Fórmula 1 e pode garantir o campeonato de 2023 neste fim de semana, no Grande Prêmio do Catar.

A 13ª vitória de Verstappen em sua temporada extraordinariamente dominante em Suzuka colocou-o 177 pontos à frente do companheiro de equipe Sergio Perez, agora seu único desafiante matemático restante, com apenas 180 pontos restantes para disputar nos seis Grandes Prêmios e três Sprints restantes.

O piloto da Red Bull, portanto, precisa de apenas mais três pontos no total até a bandeira quadriculada de 2023 em Abu Dhabi, em 26 de novembro, para se juntar às ilustres fileiras dos tricampeões de F1.

Sexta-feira, 6/10 - Fórmula 1

10h30 - Treino livre 1 (BandSports, Band.com e Bandplay)

14h - Treino classificatório (BandSports, Band.com e Bandplay)

Sábado, 7/10 - Fórmula 1

10h - Classificação Sprint (BandSports, Band.com e Bandplay)

14h30 - Corrida Sprint (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Domingo, 8/10 - Fórmula 1

13h - GP do Catar (Band, BandSports, Band.com e Bandplay)

Confira: Peso e altura dos pilotos da F1

Como funciona o treino livre F1?

Na Fórmula 1 de 2023 as sessões de treinos livres são realizadas antes da qualificação e da corrida, e são como uma oportunidade para as equipes testarem e refinarem a configuração do carro. Já os pilotos aproveitam as sessões para sentir a pista.

Para tanto, cada sessão dura uma hora e durante a corrida as equipes podem fazer quantas voltas quiserem e fazer várias alterações na configuração de seus carros, a fim de encontrar o equilíbrio ideal entre desempenho e desgaste dos pneus. Eles também podem testar novos componentes e coletar dados. Os tempos por volta definidos durante as sessões de treinos livres não contam para a classificação oficial da corrida.

A primeira sessão é realizada na manhã de sexta-feira; normalmente usado para se acostumar com a pista, verifique a configuração inicial dos simuladores.

A segunda sessão acontece na tarde de sexta-feira; mais trabalho é feito para refinar a qualificação e a configuração da corrida. Por fim, na manhã de sábado as equipes têm mais trabalho para refinar a qualificação e a configuração da corrida.

A exceção à regra para esta programação são os finais de semana de sprint. Esses fins de semana têm apenas 2 sessões de treinos livres, onde uma sessão é substituída pela prova de sprint.

Circuito do GP do Catar da Fórmula 1

O Circuito Internacional de Lusail foi construído tendo o motociclismo como foco principal. Sediando a sua primeira corrida de MotoGP em 2004, a pista é muito rápida e fluida, adequada para motos.

Curvas de média a alta velocidade são as características que definem o circuito, um desafio difícil para qualquer piloto que use pneus mais velhos. As curvas triplas para a direita nas curvas 12-14 irão realmente testar a estabilidade e a força descendente de qualquer carro de F1.

O melhor local para ultrapassagens é a curva 1, depois da longa recta que se estende por mais de 1km quilómetro.

A única vez que a F1 visitou o Catar foi em 2021, quando Max Verstappen e Lewis Hamilton travaram uma batalha pelo título para sempre.

Hamilton conquistou a liderança do campeonato de Verstappen com a vitória no Circuito Internacional de Lusail. Verstappen, crucialmente, para o bem das suas ambições de título, terminou em segundo depois de começar a corrida em sétimo. Fernando Alonso, pilotando pela Alpine, conquistou o terceiro lugar, já que vários pilotos foram atropelados por furos nos pneus. Foi o primeiro pódio de Alonso em sete anos.

Fatos rápidos do Grande Prêmio do Catar | Treino Livre

Número de voltas: 57

Distância da volta: 5.419 km

Distância da corrida: 308,611 km

Volta mais rápida: N/A

Saiba quem são os maiores campeões da Fórmula 1 em toda a história.