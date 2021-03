UFC 259: saiba onde assistir e quem lutará neste sábado (6/3/2021)

Com três lutas pelo título em jogo no UFC 259 deste sábado (6), o octógono em Las Vegas, nos Estados Unidos, promete ser eletrizante. No card principal, Jan Blachowicz defende o cinturão diante Israel Adesanya. Entretanto, o evento ainda reserva mais 14 lutas para a noite.

Quais serão as lutas do UFC 259?

Na luta principal, Jan Blachowicz defende o cinturão dos meio-pesados (até 93kg.) contra Israel Adesanya, dono do cinturão dos médios (até 83.9 kg.). Na segunda luta mais importante, a brasileira Amanda Nunes defende o título peso pena (até 65.7 kg.), mas contra a australiana Megan Anderson. O card ainda traz Petr Yan x Aljamain Sterling pelo trono da divisão de galos (até 61.2 kg.)

No entanto, além da brasileira. o país contará com mais quatro representantes na noite. Isso porque o Brasil ainda tem: Thiago Marreta, que busca voltar ao topo dos meio-pesados diante de Aleksandar Rakic. No preliminar, Rogério Bontorin enfrenta Kai Kara-France, e por fim, Livinha Souza e Amanda Lemos fazem o duelo 100% brasileiro.

É tanto recorde, que precisamos de um infográfico para explicar o porquê a 🏆🏆 @Amanda_Leoa é a maior de todos os tempos. #UFC259 pic.twitter.com/vtDgDLtgLE — UFC Brasil (@UFCBrasil) March 5, 2021

Onde assistir UFC 259?

Aos interessados em assistir o UFC 259, os fãs da modalidade podem acompanhar os duelos no Canal Combate, mas que transmitirá todas as 15 lutas. No entanto, a Rede Globo não exibirá nenhum confronto. Quem não tem o plano do canal, pode assinar por R$69,90 no mês, para ter acesso a todos os duelos.

O SporTV 3 e o Combate.com mostram o “Aquecimento Combate” e as duas primeiras lutas ao vivo no mesmo horário. Pela internet, o canal da Globosat então oferece o serviço CombatePlay, que o usuário pode assinar o canal e assistir apenas pela web.

Qual o canal Combate?

Claro TV – canal 240 e canal 740 (HD)

Sky – canal 190 e canal 590 (HD)

Vivo TV – canal 161 (Satélite Intelsat 34) – canal 785

Oi TV – canal 360 (HD)

Qual o horário do UFC 259?

O UFC 259 terá cobertura a partir das 19h, então deste sábado (6). No entanto, as principais lutas estão previstas para depois das 00h00

Card principal – 0h

Jan Blachowitz x Israel Adesanya – peso Meio-pesado

Amanda Nunes x Megan Anderson – peso-pena feminino

Petr Yan x Aljamain Sterling – peso-galo

Islam Makhachev x Drew Dober – peso-leve

Thiago Santos x Aleksandar Rakic: peso Meio-pesado

Card preliminar – 20h

Tim Elliott x Jordan Espinosa – peso-mosca

Kennedy Nzechukwu x Carlos Ulberg – peso meio-pesado

Sean Brady x Jake Matthews – peso meio-médio

Livinha Souza x Amanda Lemos – peso-palha feminino

Uros Medic x Aalon Cruz – peso-leve

Mario Bautista x Trevin Jones – peso-galo

Card preliminar – 22h

Dominick Cruz x Casey Kenney – peso-galo

Song Yadong x Kyler Phillips – peso-galo

Joseph Benavidez x Askar Askarov – peso-mosca

Rogério Bontorin x Kai Kara France – peso-mosca

