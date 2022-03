Confira a programação do UFC hoje. Foto: Reprodução / Youtube UFC Brasil

UFC Columbus hoje: onde assistir todas as lutas e horário sábado 26/03

Neste sábado, 26 de março, o UFC Columbus promete muita ação dentro do octógono mais famoso do mundo em Ohio, nos Estados Unidos, com a luta principal entre Curtis Blaydes e Chris Daukaus na categoria peso-pesado. Começando a partir das 17h (horário de Brasília), confira onde assistir ao UFC hoje ao vivo.

Horário do UFC hoje e onde assistir

O UFC hoje vai começar às 17h, pelo horário de Brasília, seguindo até a madrugada com transmissão ao vivo do canal Combate, na TV paga, para todos os estados do Brasil.

A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. A transmissão conta com a participação de Rhoodes Lima, Ana Hissa, André Azevedo e Luciano Andrade. Para assistir online, entretanto, basta acessar o aplicativo do GloboPlay ou Canais Globo.

Duas lutas do Card Preliminar, entretanto, serão transmitidas ao vivo e de graça no UFC Brasil no Facebook no horário da tarde. O canal SporTV 3 também transmite os confrontos para os seus assinantes.

INFORMAÇÕES DO UFC HOJE

Data: 26/03/2022

Horário: 17h e 20h (Horário de Brasília)

Local: UFC Columbus, em Ohio, Estados Unidos

Onde assistir: Combate, SporTV 3 e Facebook do UFC Brasil

Programação UFC hoje

O grande embate trata-se de um confronto entre dois norte-americanos. De um lado, Curtis Blaydes, e Chris Daukaus do outro, vão protagonizar emoções no octógono de Columbus, nos Estados Unidos. Pela categoria peso-pesado até 120,2 Kg, os dois lutadores trocaram intimidações durante a pesagem, mas guardaram a rivalidade para a luta.

O evento do UFC hoje ainda vai contar com quatro brasileiros no octógono. Trata-se de Jennifer Maia que vai lutar contra Manon Fiorot na categoria peso-mosca. Pelo mesmo peso, Matheus Nicolau enfrenta David Dvorak.

Na categoria peso-galo, Karol Rosa vai em busca da vitória e mede forças com Sara McMann. Por fim, Bruno Souza abre o Card Preliminar contra o norte-americano Luis Saldana, pelo peso-pena.

Confira no vídeo a seguir todas as encaradas da pesagem do UFC hoje.

Card Completo UFC hoje ao vivo

A décima prova da temporada 2022 no UFC será realizada neste sábado, 26 de março, em Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. A competição traz a disputa principal entre Curtis Blaydes e Chris Daukaus, além de quatro brasileiros no octógono.

Blaydes venceu o Jairzinho Rozenstruik na última rodada, ocupando a 4ª posição no ranking de sua categoria, contando com cinco vitórias nas última seis lutas. Já Daukaus vem de nocaute por Derrick Lewis e, por isso, precisa da recuperação esta noite pela temporada.

Separados por diferentes categorias, os atletas treinam durante os meses para o fatídico dia no UFC. Um dia antes ao evento, realizam a pesagem, onde a liga verifica o peso de acordo com as regras e normas da temporada. Se o lutador não estiver no peso ideal, a bolsa será revertida para outro atleta da modalidade. Além disso, lutas que não valem o cinturão tem o limite de 1lb de tolerância

Dessa maneira, confira todas as lutas do UFC hoje neste sábado na programação a seguir.

CARD PRINCIPAL – UFC hoje Card completo 2022

Curtis Blaydes x Chris Daukaus (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Joanne Wood x Alexa Grasso (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Matt Brown x Bryan Barberena (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Askar Askarov x Kai-Kara France (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Ilir Latifi x Aleksei Oleinik (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Marc Diakiese x Viacheslav Borshchev (Peso-leve até 70,3 Kg)

CARD PRELIMINAR – UFC hoje Card completo 2022

Neil Magny x Max Griffin (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Sara McMann x Karol Rosa (Peso-galo até 61,2 Kg)

Chris Gutierrez x Batgerel Danaa (Peso-galo até 61,2 Kg)

Aliaskhab Khizriev x Denis Tiuliulin (Peso-médio até 83,9 Kg)

Jennifer Maia x Manon Fiorot (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Matheus Nicolau x David Dvorak (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Luis Saldana x Bruno Souza (Peso-pena até 65,7 Kg)

