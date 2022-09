UFC hoje ao vivo: card completo ao vivo e horário das lutas (03/09)

Confira toda a programação do UFC Paris neste sábado, 03 de setembro de 2022, na França

Tem UFC hoje! Grandes disputas estão marcada para este sábado, 03 de setembro de 2022, com o UFC Paris, na França. A luta principal vai ser entre Ciryl Gane e Tai Tuivasa, na categoria peso-pesado, mas não valendo cinturão na temporada. Com início às 13h (horário de Brasília), confira todas as informações das lutas no UFC hoje.

Horário do UFC hoje

O UFC hoje vai começar às 13h (horário de Brasília), diretamente de Paris, na França com o Card Preliminar no evento. Mais tarde, a partir das quatro da tarde, também pelo horário de Brasília, o Card Principal tem início.

Para acompanhar todas as lutas do UFC Paris hoje é pelo canal Combate, disponível em todos os estados do Brasil através de operadoras de TV por assinatura. O canal, entretanto, só pode ser obtido por valor extra na mensalidade a partir de R$ 39,90 ao mês.

No Card Preliminar, a programação fica por conta de Rhoodes Lima e Ana Hissa com todo o aquecimento das lutas, enquanto Bernardo Edler narra e Luciano Andrade comenta o Principal neste sábado.

Para acompanhar online, o apaixonado por artes marciais pode conectar-se online através da plataforma de streaming GloboPlay, somente para assinantes, tanto no aplicativo do celular, computador, smart TV ou até mesmo tablet por R$ 24,90 até R$ 86,90.

As duas primeiras lutas no Card Preliminar serão exibidas de graça no UFC Brasil pelo Youtube.

Horário: 13h e 16h (horário de Brasília)

Local: Paris, na França

Onde assistir UFC hoje: Combate e GloboPlay

UFC hoje card completo ao vivo

Grandes disputas e lutas que promete muita emoção no octógono serão realizadas neste sábado, 03 de setembro de 2022, com o UFC Paris, na França.

Pela categoria peso-pesado, Ciryl Gane e Tai Tuivasa medem forças na luta principal durante a programação do UFC neste sábado. Ciryl é o número 1 no ranking de sua categoria. Ele sofreu a sua primeira derrota em janeiro ao brigar pelo cinturão com Francis Ngannou. Para chegar novamente ao topo, permanecer e ainda brigar pelo cinturão, deve vencer a etapa neste sábado.

Enquanto isso, o australiano Tui é o terceiro lugar no ranking. Ele vem de cinco vitórias seguidas.

Na segunda luta principal da noite, o australiano Robert Whittaker e o italiano Marvin Vettori se enfrentam pela categoria peso-médio. No UFC Paris apenas um brasileiro vai entrar no ringue. Trata-se de Gabriel “Fly” Miranda, entre a categoria peso-leve, estreando na elite das artes marciais contra o francês Benoit Sant Denis, pelo card preliminar.

Confira a programação do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR – 13h

Abus Magomedov x Dustin Stoltzfus (Peso-médio até 83,9 Kg)

Fares Ziam x Michal Figlak (Peso-leve até 70,3 Kg)

Nassourdine Imavov x Joaquin Buckley (Peso-médio até 83,9 Kg)

Benoit Saint Denis x Gabriel Miranda (Peso-leve até 70,3 Kg)

Khalid Taha x Cristian Quiñonez (Peso-galo até 61,2 Kg)

Stephanie Egger x Ailin Perez (Peso-pena até 65,7 Kg)

CARD PRINCIPAL – 16h

Ciryl Gane x Tai Tuivasa (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Robert Whittaker x Marvin Vettori (Peso-médio até 83,9 Kg)

Alessio Di Chirico x Roman Kopylov (Peso-médio até 83,9 Kg)

John Makdessi x Nasrat Haqparast (Peso-leve até 70,3 Kg)

William Gomis x Jarno Errens (Peso-pena até 65,7 Kg)

Charles Jourdain x Nathaniel Wood (Peso-pena até 65,7 Kg)

Confira as encaradas da pesagem.

