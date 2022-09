Horários do GP da Holanda 2022 da F1: programação na Fórmula 1

Preparado para mais uma etapa de emoções na Fórmula 1? O Grande Prêmio da Holanda está marcado para este fim de semana, a décima quinta etapa da temporada. Correndo no Circuito de Park Zandvoort, serão três treinos livres, um classificatório e a corrida. Confira os horários do GP da Holanda 2022 no texto a seguir.

A programação tem início na sexta-feira, 02 de agosto, com dois treinos livres a partir das 07h30 (horário de Brasília), na cidade de Zandvoort.

Horários do GP da Holanda 2022 na Fórmula 1

Tem mais Fórmula 1 neste fim de semana! O Grande Prêmio da Holanda é a décima quinta prova da temporada 2022, realizada no Circuito de Park Zandvoort, na cidade de Zandvoort.

Com três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo entre 02, 03 e 04 de setembro de 2022, onde todos os vinte pilotos disputam a corrida no circuito holandês. No fim de semana, pode ter ameaça de chuva no sábado, e com promessa de clima ensolarado.

A briga pela liderança entre Max Verstappen e Charles Leclerc deve marcar mais um episódio neste fim de semana, com vantagem para o piloto da Red Bull, que corre em casa. Já Leclerc deve brigar também na parte da frente do grid de largada.

Confira os horários do GP da Holanda 2022 a seguir.

Sexta-feira (02/09):

Treino livre 1 – 07h30

Treino livre 2 – 11h

Sábado (03/09):

Treino livre 3 – 07h

Treino classificatório – 10h

Domingo (04/09):

GP da Holanda – 10h

Circuito de Park Zandvoort na Fórmula 1

O Grande Prêmio da Holanda está marcado para o próximo domingo, 4 de setembro de 2022. Serão 72 voltas no Circuito de Park Zandvoort em 4,259km. Este

Inaugurado em 1948, o circuito conta com misturas de pistas permanentes e estradas públicas entre as dunas de areia da cidade turística de Zandvoort, o Dutch Automobile Racing Club. A partir dos anos, a pista foi passando por mudanças que tornaram o circuito que hoje faz parte da Fórmula 1.

A primeira prova na Fórmula 1 na Holanda aconteceu em 1952, com Alberto Ascari vencendo a primeira corrida para a Ferrari. A etapa, entretanto, acontecia fora e entre outras pistas de Zandvoort, até 1985. Em 2020, o campeonato retornou de maneira para Zandvoort, após o hiato de 35 anos.

A pista é uma das favoritas dos torcedores e competidores da elite da modalidade, descrita como rápida, insana e “muito louco”. A pista de Zandvoort desce e flui pelas dunas de areia, entre a bela paisagem da cidade holandesa.

Quais pilotos vão correr no GP da Holanda 2022?

Vinte pilotos vão correr neste fim de semana, entre 02 até 04 de setembro, pelo Grande Prêmio da Holanda, a décima quinta etapa da Fórmula 1 na temporada.

Max Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação dos pilotos com 284 pontos, enquanto Sergio Perez vem em segundo lugar e Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro na tabela de classificação. A diferença entre o monegasco e o holandês é de 98 pontos.

Já foram 14 provas na temporada, faltando apenas 7 para o fim da temporada. Confira a seguir os pilotos que vão correr no GP da Holanda no fim de semana.

RED BULL:

Max Verstappen e Sergio Perez

FERRARI:

Charles Leclerc e Carlos Sainz

MERCEDES:

Lewis Hamilton e George Russell

MCLAREN:

Lando Norris e Daniel Ricciardo

ALPINE:

Fernando Alonso e Esteban Ocon

ALFA ROMEO:

Zhou Guanyu e Valtteri Bottas

HAAS:

Mick Schumacher e Kevin Magnussen

ALPHATAURI:

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda

ASTON MARTIN:

Sebastian Vettel e Lance Stroll

WILLIAM:

Nicholas Latifi e Alexander Albon

