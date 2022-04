UFC hoje ao vivo: horário e onde assistir todas as lutas de sábado (23/04)

Neste sábado, o UFC Vegas 52 tem como luta principal o encontro entre duas brasileiras. Pela categoria peso palha, Amanda Lemos e Jéssica Andrade vão disputar no octógono mais famoso do mundo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Com Card Preliminar e Principal, o evento tem início às 19h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir ao UFC hoje.

Que horas começa o UFC hoje?

O UFC Vegas 52 vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com as disputas do Card Preliminar e depois Principal, o UFC tem transmissão ao vivo e exclusivo do canal Combate, para todos os estados do Brasil em operadoras de TV paga. O UFC Vegas 52 vai contar com participação de Rhoodes Lima, Ana Hissa, André Azevedo e Luciano Andrade.

Além disso, as duas primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça ao público no Facebook do UFC Brasil.

Para assistir o canal Combate online, basta acessar o aplicativo GloboPlay ou Canais Globo pelo computador, celular ou tablets se você for assinantes;

Data: 23/04/2022

Horário: 19h e 22h (Horário de Brasília).

Local: UFC APEX, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Onde assistir: Combate

Quem luta no UFC hoje?

O UFC Vegas 52 é a décima terceira prova da temporada 2022. Com diferentes lutadores, a programação do evento é diversificada entre categorias.

A luta principal deste sábado apresenta duas brasileiras. Pela categoria peso palha, Amanda Lemos enfrenta Jéssica “Bate-Estaca” Andrade dentro do octógono mais famoso das artes marciais. De um lado, Amanda é a 10ª colocada do ranking, buscando a sua sexta vitória seguida.

Do outro lado, Jéssica quer retornar ao topo do ranking da divisão e, por isso, vai buscar a vitória neste sábado custe o que custar.

A luta principal é programada para cinco rounds. As outras, entretanto, tem duração de três rounds. Em duelos sem cinturão, os atletas podem pesar até uma libra (450g) acima do limite da categoria.

Outro brasileiro no Card é Philipe Lins, que vai enfrentar o polonês na categoria peso meio-pesado Marcin Prachnio.

Confira no vídeo as encaradas da pesagem no UFC.

Programação do UFC hoje

Esta é a décima terceira etapa no UFC da temporada. Serão três brasileiros no Card Preliminar e Principal, prometendo grandes embates e muita rivalidade em busca dos triunfos.

Antes de entrarem no octógono, os atletas realizam as pesagens de acordo com o regulamento de cada categoria. Se eles não atingirem o peso recomendado, a luta pode ser cancelada ou a bolsa pode passar para o outro atleta.

A seguir, confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL – lutas do UFC hoje

Amanda Lemos x Jéssica Andrade (Peso palha até 52,1 Kg)

Clay Guida x Claudio Puelles (Peso-leve até 70,3 Kg)

Maycee Barber x Montana De La Rosa (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Alexandr Romanov x Chase Sherman (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Lando Vannata x Charles Jourdain (Peso-pena até 65,7 Kg)

CARD PRELIMINAR – lutas do UFC hoje

Jordan Wright x Marc-Andre Barriualt (Peso casado até 86,1 Kg)

Dwight Grant x Sergey Khandozhko (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Tyson Pedro x Ike Villanueva (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Qileng Aori x Cameron Else (Peso-galo até 61,2 Kg)

Preston Parsons x Evan Elder (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Marcin Prachnio x Philipe Lins (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Dean Barry x Mike Jackson (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

