UFC hoje tem brasileiro: horário da luta Poatan x Adesanya

O brasileiro Alex Poatan vai defender o cinturão peso-médio no UFC hoje. O reencontro com o nigeriano Israel Adesanya será a luta principal neste sábado, 08/04, em Miami, nos Estados Unidos. O horário do UFC 287 hoje e onde assistir você confere no texto abaixo.

Além de Poatan, também vão lutar no UFC hoje outros três brasileiros: Gilbert Durinho, Luana Pinheiro e a estreante Jaqueline Amorim.

Em novembro do ano passado, Poatan e Adesanya fizeram a luta principal do UFC 281. O brasileiro nocauteou o nigeriano no quinto round e ficou com o cinturão. Será que Alex vai conseguir defender o cinturão e conquistar assim o quarto triunfo seguido contra o rival?

Ou será que Israel conquistará a primeira vitória contra Poatan? Fique ligado.

Que horas é luta do UFC hoje?

O UFC 287 começa às 19h, horário de Brasília, com lutas preliminares neste sábado em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Mais tarde, o Card Preliminar tem início às 21h (horário de Brasília) com duas brasileiras em lutas e categorias diferentes. Daí, a partir das 23h, onze da noite, o Card Principal será disputado.

Em Miami, o evento do UFC hoje vai ser às 18h, já que Brasília está 1 hora à frente do estado.

Onde vai passar o UFC 287 hoje

As lutas preliminares do UFC hoje serão transmitidas no streaming UFC Fight Pass e canal UFC Brasil no Youtube e Facebook ao vivo.

O Card Preliminar vai passar na BAND, na TV aberta, e no UFC Fight Pass. Já o Card Principal será transmitido com exclusividade do UFC Fight Pass.

O Fight Pass é o serviço de streaming oficial para eventos de artes marciais. Por R$ 29,90 por mês ou R$ 298,90 por ano o apaixonado por lutas pode acompanhar todos os finais de semanas, programas e entrevistas especiais organizados pela liga.

Já a BAND, emissora da TV aberta, adquiriu os direitos de transmissão do Ultimate Fighting Championship para a temporada. O evento consta na programação do canal.

As lutas preliminares vão ser exibidas de graça no canal do UFC Brasil no Youtube ou no Facebook. Basta acessas as plataformas e, sem pagar nada por isso, clicar no link ao vivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por UFC (@ufc)

Quais as lutas de hoje no UFC?

O Card Preliminar e o Principal formam o UFC 287 neste sábado. É a décima primeira prova da temporada na liga de artes marciais. Serão quatro lutas preliminares, depois o Preliminar traz quatro lutas e o segundo tem apenas cinco, mas a disputa principal vale cinturão com brasileiro.

Dois brasileiros e duas brasileiras estão divididos na programação. Confira a agenda completa do UFC 287 neste sábado no Miami.

LUTAS PRELIMINARES - 19h

Peso-palha (até 52,1 Kg): Cynthia Calvillo x Loopy Godinez

Peso casado (até 72,5 Kg): Ignacio Bahamondes x Trey Ogden

Peso-pena (até 65,7 Kg): Shayilan Nuerdanbieke x Steve Garcia

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Sam Hughes

CARD PRELIMINAR - 21h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Chris Curtis x Kelvin Gastelum

Peso-palha (até 52,1 Kg): Michelle Waterson-Gomez x Luana Pinheiro

Peso-médio (até 83,9 Kg): Gerald Meerschaert x Joe Pyfer

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Karl Williams x Chase Sherman

CARD PRINCIPAL - 23h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Alex Pereira x Israel Adesanya

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gilbert Durinho x Jorge Masvidal

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font x Adrian Yanez

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Kevin Holland x Santiago Ponzinibbio

Peso-galo (até 61,2 Kg): Raul Rosas Jr. x Christian Rodriguez

Alex Poatan é o atual campeão peso-médio

O brasileiro Alex Pereira, conhecido como Alex 'Poatan' será o protagonista do UFC 287 neste sábado. Ele reencontra o rival Israel Adesanya em Miami, nos Estados Unidos, na luta principal. Poatan é o atual campeão peso-médio e por isso vai defender o seu título.

Poatan nasceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e tem 35 anos. Ele tem quatro vitórias em quatro lutas no octógono mais famoso do planeta, sendo três delas por nocaute. Ele fazia kickboxing e até encontrou Israel em sua jornada.

Antes de ser um lutador famoso, Poatan trabalhou de engraxate, servente de pedreiro e borracheiro. Em 2009 ele entrou para o mundo das artes marciais, o kickboxing, passando para o MMA e hoje com vaga no UFC, a maior liga da categoria.

Relembre o nocaute de Alex em Israel no ano passado.



