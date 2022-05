Disputa entre Holly Holm e a brasileira Ketlen Vieira será a luta principal do UFC Vegas 55 neste sábado, 21 de maio, pela temporada

UFC hoje ao vivo: horário lutas do Card Completo e onde assistir (21/05)

Tem brasileira na luta principal do UFC Vegas 55! Ketlen Vieira vai enfrentar a norte-americana Holly Holm na categoria peso-galo neste sábado, 21 de maio, em Las Vegas. Começando a partir das 17h (horário de Brasília), o evento também apresenta o Card Preliminar e Principal com grandes disputas. Confira a seguir onde assistir e como funciona o UFC hoje.

Horário do UFC hoje ao vivo

O UFC Vegas 55 hoje vai começar a partir das 17h, pelo horário de Brasília, diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal Combate é o responsável por transmitir as grandes emoções do UFC neste sábado para todo o Brasil. Para assistir, o torcedor deve sintonizar a emissora e curtir ao vivo.

O canal conta com a participação de Ana Hisse, André Azevedo e Rhodes Lima. Para assistir online, o canal está disponível através do Globo Play ou Canais Globo, sendo necessário obter a programação no pacote da operadora.

Pelo valor de R$32,90 ao mês, o Combate está disponível para assinatura no site (www.combate.globo.com).

Informações do UFC hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 17h e 20h (horário de Brasília)

Local: UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Onde assistir: Combate

Quais são as lutas do UFC hoje?

Pela categoria peso-galo, a norte americana Holly Holm vai enfrentar a brasileira Ketlen Vieira neste sábado em Las Vegas, nos Estados Unidos, pela nova temporada do UFC.

Holly é a atual 2ª colocada no ranking da categoria, buscando mais uma vitória em sua trajetória até alcançar a briga pelo cinturão. Já a brasileira Ketlen, de 30 anos, está em 5º lugar e, se vencer o confronto de hoje, sobe de posição. A luta será em cinco rounds.

Também estão na programação do UFC Vegas 55 outros cinco brasileiros. São eles Michel Pereira, Polyana Viana, Tabatha Ricci, Jaílton Almeida e Felipe Colares.

Confira como foram as encaradas da pesagem para o evento de hoje.

UFC hoje Card Completo ao vivo

A luta principal da noite deste sábado é entre Holly Holm e Ketlen Vieira, na categoria peso-galo.

A segunda atração fica por conta de Santiago Ponzinibbio e o também brasileiro Michel Pereira, pela categoria peso meio-médio. Os dois se estranharam durante as encaradas da pesagem, provando que a disputa de hoje será pegad para os dois lados.

Os atletas precisam seguir todos os regulamentos, desde dietas até as medidas corretas, para a pesagem realizada um dia antes da luta do UFC. Em caso de erros ou se o atleta não atingir o peso necessário, a bolsa será revertida ao oponente, podendo também não lutar ou até perder o cinturão, se for o caso.

Confira a seguir qual é a programação de lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL – UFC hoje Card Completo ao vivo

Holly Holm x Ketlen Vieira (Peso-galo até 61,2 Kg)

Santiago Ponzinibbio x Michel Pereira (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Chidi Njokuani x Dusko Todorovic (Peso-médio até 83,9 Kg)

Polyana Viana x Tabatha Ricci (Peso-palha até 52,1 Kg):

Eryk Anders x Junyong Park (Peso-médio até 83,9 Kg):

CARD PRELIMINAR – UFC hoje Card Completo ao vivo

Joseph Holmes x Alen Amedovski (Peso-médio até 83,9 Kg)

Jaílton Almeida x Parker Porter (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Omar Morales x Uros Medic (Peso-leve até 70,3 Kg)

Jonathan Martinez x Vince Morales (Peso-galo até 61,2 Kg)

Chase Hooper x Felipe Colares (Peso-penaaté 65,7 Kg):

Elise Reed x Sam Hughes (Peso-palha até 52,1 Kg)