Ingressos Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa e onde comprar

Para os fanáticos por futebol, não basta apenas assistir às transmissões do Mundial pela TV. É preciso acompanhar os jogos de dentro de campo, ouvindo o barulho do apito e entoando os gritos da torcida. Por assim dizer, o amor desses torcedores foi visto nas bilheterias. No mês de abril, foi computado que os brasileiros ‘pipocaram’ as vendas de ingressos para a Copa do Mundo 2022. Agora, para esses fãs, é só entrar em contagem regressiva para viajar.

Onde comprar ingressos para a Copa 2022?

Encerrou a segunda fase de vendas de ingressos para a Copa do Mundo 2022. Até o final de abril funcionava a fase de sorteio de seleção aleatória. No entanto, por mais que o período de compra de ingressos tenha encerrado, os torcedores que já passaram pelo processo de pedido dos bilhetes no site da FIFA precisam ficar atentos aos passos seguintes para garantir as entradas.

Como funciona o sorteio de seleção aleatória da FIFA:

Durante esse período de venda de ingressos para a Copa, não houve necessidade de ser o primeiro da fila para comprar os bilhetes. A garantia não funcionou como “primeiro de chegada”. Isso porque os ingressos serão alocados após o encerramento do período de solicitação. Como assim?

Os torcedores que entraram com o pedido dos ingressos serão notificados, por e-mail, até o dia 31 de maio sobre o resultado da aplicação. Esse aviso irá informar se o pedido do ingresso foi validado ou não.

Será avaliado pela organização o número de ingressos pedido para um mesmo jogo. Caso o número de ingressos para a Copa do Mundo 2022 solicitado exceda o estoque de bilhetes disponíveis, os ingressos serão sorteados por um modelo aleatório de seleção. Ou seja, a sorte definirá quem será o torcedor a ganhar as entradas, apenas um será o felizardo.

Hayya Card

Além da compra de ingressos, os torcedores que estiverem com tudo regularizado também podem procurar hospedagens e solicitar o Hayya Card, a permissão de entrada no Catar com acesso aos estádios da Copa do Mundo.

O Hayya Card é obrigatório para todos os torcedores, sejam eles internacionais ou nacionais. A entrada nos estádios só será possível com o Hayya Card e com o ingresso para assistir à partida.

Quem não garantiu os ingressos, ainda tem chance de comprar?

Essa é uma dúvida frequente para os torcedores que deixaram para decidir, de última hora, assistir aos jogos da seleção presencialmente. Em 29 de abril foi encerrada a última etapa do sorteio de seleção aleatória. Mas, isso não quer dizer que não haverá mais chances de garantir um ingresso para a Copa do Mundo 2022.

Os torcedores que ainda desejarem ir para algum jogo da Copa do Mundo terá de ficar atento ao próximo período de compras divulgado pela FIFA. O critério de compra é por ordem de chegada e deve ser feito pelo site oficial: https://www.fifa.com/tickets.

Diferente da primeira e da segunda fase, as compras irão ser processadas em tempo real e os bilhetes endereçados para os compradores, uma vez que o recebimento do pagamento seja efetuado.

Lembrando que a abertura dessa nova fase de vendas é incerta, não tem data ou horário marcados ainda, e tudo depende também de como estará a lotação dos estádios.

Na nova fase de vendas, os torcedores que buscarem entradas para a Copa do Mundo não terão muitas opções de jogos ou de posicionamento na arena. Pelo menos, não tão diverso quanto estava nas fases iniciais. As melhores áreas do campo já foram ocupadas por torcedores que compraram antecipadamente. O mesmo funciona para algumas partidas específicas. A final e a semifinal, por exemplo, podem estar lotados.

Saiba como comprar os ingressos para o Mundial:

O torcedor que ainda deseja comprar ingressos para a Copa do Mundo 2022 deve ficar atento às datas e horários divulgados pela FIFA.

A partir do momento em que for anunciada a venda de novos ingressos, será uma corrida contra o tempo. Pois, durante essa terceira fase de vendas, o critério da bilheteria mudará um pouco. Será beneficiado aquele torcedor que primeiro chegar na plataforma e solicitar o ingresso.

Os ingressos devem ser comprados pela plataforma oficial da FIFA, através do site: https://www.fifa.com/tickets. É necessário realizar o login na plataforma e passar por todo o processo indicado para formalizar o pedido.

Existem quatro opções de ingressos disponíveis nessa Copa do Mundo:

– Partida específica (com 4 categorias de preços – 1 reservada aos residentes do Catar);

– Pacote para a fase de grupos: quando o torcedor pode assistir as três partidas de sua seleção na primeira fase da Copa do Mundo;

– Pacote com quatro jogos: onde o torcedor irá acompanhar os três jogos da fase de grupos da sua seleção e terá ainda direito a mais uma partida do mata-mata. (Caso a seleção for eliminada ainda na fase de grupos, a FIFA reembolsará a partida perdida, sob o valor de cobrança de uma taxa);

– Pacotes especiais: permite ao torcedor assistir os jogos em quatro estádios diferentes (com 3 categorias de preços).

O preço dos ingressos para a Copa do Mundo 2022 variam de acordo com os pacotes e, também, com a localização dentro do campo. Na fase de grupos, por exemplo, o valor do ingresso mais barato sai por mais ou menos 250 qataris riyal (equivalente a R$ 320), para assistir ao jogo atrás da barra.

A categoria 3 é a que tem ingressos mais em conta. Os valores vão de 250 a 800 qataris riyal, entre R$ 320 e R$ 1.029 reais em média. Já para as fases finais, os valores variam de 2.200 a 5.850 qataris (R$ 2.830e R$ 7.462, respectivamente).

Esses valores citados valem para os pacotes individuais. No caso do pacote por equipe, onde o torcedor compra as entradas para todos os jogos da fase de grupo, o preço custa, no mínimo, 5.885 qataris (R$ 7.572).

Aumento na venda de ingressos para a Copa do Mundo 2022

No final de abril, a FIFA informou que aqueceu o número de venda de ingressos para a Copa do Mundo 2022 pelo site. Cerca de 23,5 milhões de entradas foram solicitadas durante essa última etapa de vendas.

Entre os países que mais fizeram pedidos estão: Argentina, Brasil, Inglaterra, França, México, Catar, Arábia Saudita e Estados Unidos. Dos jogos mais procurados, é claro, a final da Copa do Mundo 2022 lidera a lista de procura.

Um dos motivos desse aumento de vendas de ingresso se deu porque agora os torcedores já têm acesso a tabela de jogos da Copa do Mundo. Ou seja, já têm acesso aos dias, horários e equipes que se enfrentam na primeira rodada do Mundial.

Outro fator que facilitou a venda de ingressos é que, devido à locomoção rápida entre cidades e estádios, o torcedor tem o benefício de poder assistir até dois jogos em um mesmo dia.

Quantos ingressos para a Copa do Mundo 2022 já foram vendidos ao todo?

Nessa última fase de vendas da etapa de sorteio de seleção aleatória, 23,4 milhões de ingressos foram vendidos. Essa etapa ocorreu entre os dias 5 e 29 de abril. No entanto, antes dessa fase, uma outra ocorreu. De 19 de janeiro até 8 fevereiro, a FIFA registrou 804.186 ingressos da Copa do Mundo 2022 vendidos na plataforma.

Durante essa primeira etapa de vendas, os torcedores compraram os ingressos “às cegas”, sem saber quais seleções iriam assistir em campo durante o dia e horário agendado.