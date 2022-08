UFC hoje card completo 2022 ao vivo: onde assistir e horário (13/08)

Confira todas as lutas do UFC hoje. Foto: Reprodução / Youtube UFC Brasil

O UFC hoje traz grandes embates! Pela categoria peso-galo, Marlon Vera e Dominick Cruz disputam neste sábado, 13 de agosto, no UFC San Diego, realizado nos Estados Unidos, a partir das 17h (Horário de Brasília). Com cinco brasileiros na programação, confira todas as informações do UFC hoje a seguir no texto.

Horário do UFC hoje ao vivo

O UFC hoje vai começar às 17h, cinco da tarde, pelo horário de Brasília, diretamente de San Diego, na California, nos Estados Unidos.

O canal Combate transmite com exclusividade para todo o Brasil todas as lutas neste sábado, disponível somente em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. Para acompanhar online, o streaming Globo Play retransmite o evento através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

O evento é comandado por André Azevedo, Amanda Ribas, Rhodes Lima com comentários de Luciano Andrade e Rodrigo Minotauro.

As duas primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas ao vivo e de graça através do Facebook do UFC Brasil, sem o torcedor pagar nada.

Horário: 17h e 20h (Horário de Brasília)

Local: San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Onde assistir: Combate

UFC hoje Card Completo 2022

No estado da Califórnia, o octógono de San Diego recebe o duelo entre o equatoriano Marlon Vera e o norte-americano Dominick Cruz, na categoria peso-galo, neste sábado, 13 de agosto, pelo UFC San Diego. A etapa faz parte do calendário do UFC 2022.

Marlon é o quinto colocado do ranking da categoria peso-galo, enquanto Cruz aparece em 8º lugar. A luta promete grandes emoções neste sábado, além de muita ação pelo card, com cinco rounds.

Vera vem de três vitórias seguidas, fazendo sua segunda luta principal no UFC hoje. Em abril deste ano, Vera superou Rob Font por decisão unânime. Já Cruz, do outro lado, busca o terceiro triunfo seguido. Em 2021, venceu Casey Kenny e depois o brasileiro Pedro Munhoz pelo UFC 269.

Outros brasileiros também estão no UFC hoje: Bruno “Blindado”, Ariane Lipski e Priscila Cachoeira se enfrentando e Iasmin Lucindo.

Confira a programação do UFC hoje a o Card Completo 2022 hoje.

CARD PRELIMINAR – 17h

Angela Hill x Loopy Godinez (Peso casado até 54,4 Kg)

Cynthia Calvillo x Nina Nunes (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Martin Buday x Lukasz Brzeski (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Gabriel Benitez x Charlie Ontiveros (Peso-leve até 70,3 Kg)

Ode Osbourne x Tyson Nam (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Jason Witt x Josh Quinlan (Peso casado até 81,6 Kg)

Youssef Zalal x Da’Mon Blackshear (Peso-galo até 61,2 Kg)

CARD PRINCIPAL – 20h

Marlon Vera x Dominick Cruz (Peso-galo até 61,2 Kg)

Nate Landwehr x David Onama (Peso-pena até 65,7 Kg)

Yazmin Jauregui x Iasmin Lucindo (Peso-palha até 52,1 Kg)

Devin Clark x Azamat Murzakanov (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Priscila Cachoeira x Ariane Lipski (Peso-galo até 61,2 Kg)

Bruno “Blindado” Silva x Gerald Meerschaert (Peso-médio até 83,9 Kg)

Confira no vídeo a seguir as encaradas da pesagem.

