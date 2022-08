Jogo do Corinthians x Palmeiras: horário e onde assistir sábado (13/8)

Após ser eliminado da Libertadores, o Timão tem seu primeiro jogo hoje e em um clássico. Pela 22ª rodada do Brasileirão, este sábado tem jogo do Corinthians x Palmeiras a partir das 19h (Horário de Brasília), na Neo Química Arena. O Confronto será transmitido no Premiere, somente para assinantes em todos os estados do país.

O Corinthians segue na vice-liderança com 39 pontos, enquanto o Palmeiras se mantém com folga na liderança aos 45 pontos conquistados. O Verdão não perde há seis jogos no Brasileirão.

Que horas é o jogo do Corinthians x Palmeiras

O jogo do Corinthians e Palmeiras no sábadi vai começar às 19h, diretamente da Neo Química Arena, em Itaquera.

Sem transmissão pela TV aberta, a única maneira de acompanhar o confronto deste sábado é através do Premiere, pay-per-view disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a assinatura extra em seu pacote para assistir aos canais de futebol do Premiere.

O streaming GloboPlay retransmite a partida para todo os assinantes através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Escalação

Escalação do Corinthians: Cássio; Fabio Santos, Fagner, Bruno Mendez, Raul; Du Queiroz, Vera, Roni; Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. O técnico Vitor Pereira não poderá contar com Maycon e Paulinho, lesionados, e Willian, que não fará mais parte do elenco alvinegro.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Abel Ferreira não tem em seu plantel de jogadores Jailson, lesionado.

