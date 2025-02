UFC hoje em Seattle: horário e onde assistir as lutas (22/02/2025)

Onde assistir UFC Seattle: Cejudo vs. Yadong transmissão ao vivo, detalhes do card de luta, hora de início e muito mais

Neste sábado, 22 de fevereiro, ocorre o UFC Seattle, nos Estados Unidos. Na luta principal do card desta noite, Henry Cejudo espera retornar ao caminho das vitórias quando enfrentar Song Yadong no primeiro evento do UFC em Seattle desde 2013.

Onde assistir a luta do UFC Fight Light?

Todo o card da luta do UFC Seattle estará no Fight Pass neste sábado, 22 de fevereiro, com as preliminares começando às 18h e o card principal a partir das 21h (horários de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento.

A TV Globo também não irá exibir UFC.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

Data: Sábado, 22 de fevereiro

Horário de início: 20h (preliminares)

Horário de início do evento principal(aproximadamente): 23h

Localização: Climate Pledge Arena – Seattle, Washington

Card completo das lutas

Procurando interromper uma sequência de duas derrotas desde que voltou da aposentadoria em 2023, o antigo rei das duas divisões Henry Cejudo enfrenta a estrela chinesa do MMA Song Yadong no evento principal do UFC Seattle. Tentando voltar à coluna das vitórias desde que perdeu em sua última luta para Petr Yan, Yadong terá um teste severo pela frente no outrora maior peso-galo do planeta.

Card principal (23h)

Henry Cejudo vs. Song Yadong; Bantamweights

Brendan Allen vs. Anthony Hernandez; Middleweights

Rob Font vs. Jean Matsumoto; Catchweight

Jean Silva vs. Melsik Baghdasaryan; Featherweights

Alonzo Menifield vs. Julius Walker; Light Heavyweights

No co-evento principal, dois antigos destaques da Legacy Fighting Alliance se encontrarão em uma revanche muito aguardada quando Brendan Allen enfrentar o veloz Anthony Hernandez . Em 2018, no LFA 32, Allen ficou aquém em uma disputa pelo título dos médios da empresa, oposto a “Fluffy”, que o derrotou por decisão unânime. Com uma vitória neste sábado, Hernandez não apenas completaria sua rivalidade com Allen, mas também se colocaria ainda mais acima no ranking de 185 lb.

Card preliminar (20h)

Ion Cuțelaba vs. Ibo Aslan; Light Heavyweights

Andre Fili vs. Melquizael Costa; Featherweights

Ricky Simon vs. Javid Basharat; Bantamweights

Mansur Abdul-Malik vs. Nick Klein; Middleweights

Nursulton Ruziboev vs. Eric McConico; Middleweights

Modestas Bukauskas vs. Raffael Cerqueira; Light Heavyweights

Austin Vanderford vs. Nikolay Veretennikov; Catchweight

