UFC hoje: horário ao vivo e onde assistir Card completo de sábado (30/04)

Tem UFC hoje! Neste sábado, 30 de abril, a luta principal entre Rob Font e Marlon Vera pela categoria peso-galo promete alta rivalidade e muita disputa no octógono mais famoso do mundo pelo UFC Vegas 53, nos Estados Unidos. Com Card Preliminar e Principal, o evento vai começar às 17h (Horário de Brasília). Confira onde assistir ao vivo e todas as informações a seguir.

Horário do UFC hoje ao vivo

O UFC Vegas 53 hoje vai começar às 17h, horário de Brasília, no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Com exclusividade, o evento do UFC tem transmissão ao vivo do canal Combate para todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Comandam a transmissão do UFC hoje Rhoodes Lima, Ana Hissa, André Azevedo e Luciano Andrade.

Com Card Preliminar e Principal, o evento segue até a madrugada. As duas primeiras lutas vão passar de graça no Facebook do UFC Brasil, às cinco da tarde.

Se você prefere assistir online, o canal está disponível no GloboPlay ou então Canais Globo pelo celular, computador ou tablet, mas somente se você for assinante.

Informações do UFC hoje ao vivo

Data: 30/04/2022

Horário: 17h e 20h (Horário de Brasília).

Local: UFC APEX, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Onde assistir: Combate

Qual é a luta principal do UFC hoje?

O confronto entre o porto-riquenho Rob Font e o equatoriano Marlon Vera é o destaque do UFC Vegas 53 neste sábado, em Las Vegas, na categoria peso-galo.

Na pesagem, realizada um dia antes da luta oficial, os atletas trocaram farpas e olhares provocativos como maneira de esquenta para o confronto. Rob é o atual número 5 do ranking na categoria, enquanto Vera está em 8º. A luta está programada para ter cinco round.

Rob Font venceu em sequência grandes nomes das artes marciais como Cody Garbrandt, Marlon Moraes e Sergio Pettis, pronto para defender a sua posição. Do outro lado, o equatoriano deixou para trás Frankie Edgar, Davey Grant e Sean O’Malley, pronto para vencer e assumir o top 5 da categoria.

Na programação também constam três brasileiros: Joanderson Brito, Daniel Lacerda e Francisco Figueiredo.

Confira no vídeo as encaradas da pesagem para o UFC do fim de semana.

Programação UFC 2022 hoje

A décima quarta etapa da temporada 2022 é hoje. O Card Preliminar e o Principal promete ser eletrizante, com disputas de tirar o fôlego, incluindo três brasileiros no octógono.

A luta principal é programada para cinco rounds, enquanto as outras duram três.

Antes de lutarem, os atletas participam das pesagens seguindo o regulamento de cada categoria. Se eles não atingirem o peso recomendado, a luta pode ser cancelada ou a bolsa pode ser repassada para outro atleta.

Confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL – ufc hoje card completo hoje ao vivo

Rob Font x Marlon Vera (Peso-galo até 61,2 Kg)

Andrei Arlovski x Jake Collier (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Andre Fili x Joanderson Brito (Peso-pena até 65,7 Kg)

Jared Gordon x Grant Dawson (Peso-leve até 70,3 Kg)

Darren Elkins x Tristan Connelly (Peso-pena até 65,7 Kg)

Krzysztof Jotko x Gerald Meerschaert (Peso-médio até 83,9 Kg)

CARD PRELIMINAR – ufc hoje card completo hoje ao vivo

Alexandr Romanov x Chase Sherman (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Daniel Lacerda x Francisco Figueiredo (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Gabe Green x Yohan Lainesse (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Natan Levy x Mike Breeden (Peso-leve até 70,3 Kg)

Gina Mazany x Shanna Young (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Tatsuro Taira x Carlos Candelario (Peso-mosca até 56,7 Kg)

