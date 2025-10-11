UFC hoje: horário e onde assistir Charles do Bronx x Gamrot no UFC Rio

Os holofotes do UFC Fight Night 261 estão voltados para o brasileiro Charles do Bronx, astro da Chute Boxe, que enfrenta o ex-campeão do Konfrontacja Sztuk Walki (KSW), Mateusz Gamrot, na luta principal de cinco rounds deste sábado, 11 de outubro. O UFC Rio acontece na Farmasi Arena, a partir das 17h.

Onde assistir o UFC hoje?

O UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.

A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 17h (horário de Brasília), no sábado, 4 de outubro. O principal às 20h (horário de Brasília).

Aos 35 anos, Charles do Bronx vive uma fase instável: venceu e perdeu alternadamente em suas últimas cinco aparições no octógono. O ex-campeão dos leves (70 kg) lutou pela última vez no UFC 317, quando foi superado por Ilia Topuria ainda no primeiro round, em sua tentativa de recuperar o cinturão em 28 de junho. Apesar disso, o paulista não sabe o que é perder duas vezes seguidas há quase nove anos.

Já Gamrot, 34, chega como substituto de Rafael Fiziev. O polonês, atleta da American Top Team, vem de vitória por decisão unânime sobre Ludovit Klein no UFC on ESPN 68, em 31 de maio. Em 29 lutas profissionais, Gamrot nunca foi finalizado.

Na co-luta principal, o também brasileiro Deiveson Figueiredo encara o promissor Montel Jackson, em um confronto de três rounds pela categoria peso galo.

CARD PRINCIPAL DO UFC HOJE

A partir das 20h.

Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles “do Bronx” Oliveira x Mateusz Gamrot

Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo x Montel Jackson

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque x Joel Álvarez

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz x Mario Pinto

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos x Kaan Ofli

CARD PRELIMINAR

A partir das 17h.

Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida x Michael Aswell

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho x Clayton Carpenter

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino x Thomas Petersen

Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita x Irina Alekseeva

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lucas Rocha x Stewart Nicoll

Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri x Karolina Kowalkiewicz

Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda x Saimon Oliveira