UFC hoje: horário e onde assistir Marreta x Hill ao vivo (06/08)

Tem brasileiro na luta principal do UFC hoje! Pela categoria peso meio-pesado, Thiago Marreta vai enfrentar o norte-americano Jamahal Hill neste sábado, 6 de agosto. O UFC Vegas 59 tem início às 20h (Horário de Brasília), com disputas de tirar o fôlego do torcedor. Fique atento com a programação disponível a seguir.

Horário do UFC hoje

O UFC hoje começa às 20h, oito da noite, pelo horário de Brasília, diretamente de Las Vegas, estado de Nevada, nos Estados Unidos.

O canal do Combate é quem transmite todas as lutas do UFC hoje ao vivo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. A emissora está disponível para todos os estados do Brasil. Online, o serviço de streaming Globo Play retransmite para assinantes todo o evento do UFC hoje.

André Azevedo e Amanda Ribas comandam a narração e os comentários da transmissão do Card Preliminar. Depois, Rhoodes Lima vai narrar as emoções do Card Principal, com comentários de Rodrigo Minotauro e Luciano Andrade.

As duas primeiras lutas do dia serão transmitidas de graça pelo Facebook do UFC Brasil, e no Combate no Youtube.

Horário: 20h e 23h (horário de Brasília)

Local: UFC Apex, em Las Vegas, nos EUA

Onde assistir: Combate e Globo Play

Programação do UFC hoje

Thiago Marreta enfrenta o norte-americano Jamahal Hill neste sábado, pela luta principal na categoria peso meio-pesado, com promessa de bom duelo. A luta está programada para durar cinco rounds.

O brasileiro já disputou títulos em 2019 contra o campeão Jon Jones. Hoje, quer retomar o caminho das vitórias enquanto ocupa o top 10 da sua categoria. Marreta vem de derrota para Magomed Ankalaev. Enquanto isso, Hill aparece muito melhor depois de vencer em nocaute os oponentes Johnny Walker e Jimmy Crute. O norte-americano, além disso, é o décimo colocado no ranking da categoria.

Outros cinco brasileiros também disputam o UFC Vegas 59 hoje. Vicente Luque, Augusto Sakai, Ariane Lipski, Priscila Cachoeira e Mayra “Sheetara” participam da competição entre diferentes categorias no Card Principal e também Preliminar.

Confira a programação do UFC hoje com o Card completo.

CARD PRELIMINAR – 20h

Sam Alvey x Michal Oleksiejczuk (Peso-médio até 83,9 Kg)

Terrance McKinney x Erick Gonzalez (Peso-leve até 70,3 Kg)

Bryan Battle x Takashi Sato (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Jason Witt x Josh Quinlan (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Cory McKenna x Miranda Granger (Peso-palha até 52,1 Kg)

Mayra Sheetara x Stephanie Egger (Peso-galo até 61,2 Kg)

CARD PRINCIPAL – 23h

Thiago Marreta x Jamahal Hill (Peso meio-pesado)

Vicente Luque x Geoff Neal (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Mohammed Usman x Zac Pauga (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Brogan Walker x Juliana Miller (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Augusto Sakai x Serghei Spivac (Peso-pesado até 120,2 Kg)

Ariane Lipski x Priscila Cachoeira (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Confira todas as encaradas da pesagem no UFC Vegas 59.

