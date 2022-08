Onde vai passar jogo do São Paulo x Flamengo na TV hoje (06/08)

Onde vai passar jogo do São Paulo x Flamengo hoje vai ser no Premiere, com transmissão para todo o país em tempo real. Pela 21ª rodada do Brasileirão, a partida com promessa de bom futebol está marcada para começar às 20h30 (Horário de Brasília), neste sábado, 06/08. O jogo vai ser no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

O clube paulista soma 26 pontos e está em 10º na tabela, enquanto o Flamengo é o 5º no Brasileirão com 33 pontos conquistados.

Onde vai passar jogo do São Paulo x Flamengo hoje

O jogo do São Paulo x Flamengo hoje terá transmissão do Premiere, a partir das 8 e meia da noite, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, o confronto vai passar apenas no Premiere, disponível em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade. O pay-per-view é um pacote de canais de futebol por assinatura.

Online, onde vai passar jogo do São Paulo x Flamengo hoje é no Globo Play, responsável por retransmitir as imagens do futebol neste sábado no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do São Paulo x Flamengo hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Últimos jogos de São Paulo x Flamengo

Flamengo 3 x 1 São Paulo (Brasileirão)

São Paulo 0 x 4 Flamengo (Brasileirão)

Flamengo 5 x 1 São Paulo (Brasileirão)

São Paulo 2 x 1 Flamengo (Brasileirão)

Prováveis escalação de São Paulo x Flamengo

Jandrei, Arboleda, Caio, Patrick e André seguem lesionados.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves; Miranda, Rafinha, Luiz Gustavo, Moreira; Pablo Maia, Talles, Marquinhos; Galoppo, Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Diego Alves, o goleiro do Flamengo, continua fora, enquanto Rodrigo Caio e Bruno Henrique seguem em trabalho de recuperação por lesão.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Filipe Luís, Léo Pereira; Everton Ribeiro, Thiago Maia, João Gomes; Gabigol, Arrascaeta e Pedro. Técnico: Dorival Junior.

Confira no vídeo como foi a última partida entre os times.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Dez jogos serão realizados neste fim de semana, começando no sábado e seguindo até a segunda-feira, 8 de agosto, com todas as vinte equipes dentro de campo.

O destaque fica para o confronto de hoje, entre São Paulo e Flamengo, além de Palmeiras x Goiás, com o jogo valendo a vantagem na liderança para o Verdão.

Confira todos os jogos de hoje.

Sábado (06/08): – onde vai passar jogo do São Paulo x Flamengo

Botafogo x Ceará – 16h30

Juventude x América MG – 16h30

Atlético GO x RB Bragantino – 19h

Avaí x Corinthians – 19h

São Paulo x Flamengo – 20h30

Domingo (07/08):

Fluminense x Cuiabá – 16h

Palmeiras x Goiás – 16h

Fortaleza x Internacional – 18h

Atlético MG x Athletico Pr – 19h

Segunda-feira (08/08):

Coritiba x Santos – 20h

Você também vai gostar de ler: Libertadores 2022 favoritos: quem tem mais chances este ano