UFC hoje: horário e onde assistir o UFC 111 em Vegas
O UFC permanece em Las Vegas para um card com 12 lutas no UFC APEX.
O Ultimate Fighting Championship (UFC) retorna ao seu antigo e familiar UFC Apex neste sábado, 1 de novembro, em Las Vegas. O card deste fim de semana apresenta 12 lutas, com destaque para o importante confronto entre o brasileiro Gabriel Bonfim e o norte-americano Randy Brown.
Em qual canal assistir o UFC hoje?
Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 18h (horário de Brasília), no sábado, 8 de novembr0. O principal às 21h (horário de Brasília).
O evento principal pode acabar sendo uma luta decisiva em uma categoria dos meio-médios bastante concorrida, com Gabriel Bonfim enfrentando Randy Brown em um combate de cinco rounds. Essa luta também marca a estreia de ambos como atração principal , apesar de Brown (20-6 MMA, 14-6 UFC) competir na organização desde 2016.
CARD PRINCIPAL
Começa às 21h (de Brasília).
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Gabriel Bonfim x Randy Brown
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matt Schnell x Joseph Morales
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Muslim Salikhov x Uros Medic
Peso-leve (até 70,3 Kg): Chris Padilla x Ismael Bonfim
Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Simon x Raoni Barcelos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Christian Leroy Duncan x Marco Túlio
CARD PRELIMINAR
A partir das 17h (de Brasília).
Peso-pena (até 65,7 Kg): Hyder Amil x Jamall Emmers
Peso-galo (até 61,2 Kg): Adrian Yanez x Cristian Quiñonez
Peso-galo (até 61,2 Kg): Mayra Sheetara x Jacqueline Cavalcanti
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Max Gimenis
Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Daniel Marcos
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tecia Pennington x Denise Gomes
Peso-médio (até 83,9 Kg) Jackson McVey x Robert Valentin