UFC hoje: horários dos cards e onde assistir o UFC 323 em Vegas
Merab Dvalishvili e Petr Yan fazem a luta principal
O Ultimate Fighting Championship realizará seu último evento de neste sábado, 6 de dezembro, quando o UFC 323 acontecer na T-Mobile Arena em Las Vegas. Merab Dvalishvili coloca seu título indiscutível dos pesos-galos em jogo na revanche contra Petr Yan, na luta principal de cinco rounds.
Onde assistir o UFC hoje?
Neste sábado, o UFC Fight Pass, serviço de streaming oficial da organização, será a única plataforma disponível para assistir a luta ao vivo no Brasil. Sendo assim, os fãs do esporte terão que assinar o UFC Fight Pass para assistir ao vivo.
A cobertura ao vivo do card preliminar do UFC começa às 20h (horário de Brasília), no sábado, 8 de novembr0. O principal às 00h (horário de Brasília).
Ao longo de 2025, ocorreram algumas revanche memoráveis no octógono, e parece apropriado que o último grande evento do ano também coloque dois antigos rivais frente a frente. Merab Dvalishvili e Petr Yan se enfrentaram pela primeira vez em março de 2023, em Las Vegas, e a dupla retorna à Cidade do Pecado para renovar sua rivalidade neste fim de semana, onde serão as atrações principais do UFC 323, o último evento numerado de 2025.
Card Principal
Início às 00h no UFC Fight Pass
Cinturão peso-galo (até 61,2 Kg): Merab Dvalishvili x Petr Yan
Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Alexandre Pantoja x Joshua Van
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Tatsuro Taira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Henry Cejudo x Payton Talbott
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Jan Blachowicz x Bogdan Guskov
Card Preliminar
Começa às 20 horas no UFC Fight Pass
Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Manuel Torres
Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Chris Duncan
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Maycee Barber x Karine Silva
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nazim Sadykhov x Fares Ziam
Peso-médio (até 83,9 Kg): Marvin Vettori x Brunno Ferreira
Peso-leve (até 70,3 Kg): Edson Barboza x Jalin Turner
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Iwo Baraniewski x Ibo Aslan
Peso-médio (até 83,9 Kg): Mansur Abdul-Malik x Antonio Trócoli
Peso-pena (até 65,7 Kg): Muhammad Naimov x Mairon Santos