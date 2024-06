UFC hoje na Band? Horário das lutas neste sábado

Ao vivo do KFC Yum! Centro em Louisville: sábado, 8 de junho, com cinco brasileiros no card preliminar

Neste sábado, 8 de junho, ocorre o UFC Light Fight em Louisville, nos Estados Unidos. Na luta principal do card desta noite, o ex-desafiante ao título dos médios Jared Cannonier enfrenta Nassourdine Imavov. São 14 disputas, então veja o horário e como assistir ao vivo.

Onde assistir a luta do UFC Fight Light?

Todo o card da luta do UFC Louisville estará no Fight Pass neste sábado, 8 de junho, com as preliminares começando às 18h e o card principal a partir das 21h (horários de Brasília). A Band não fará a transmissão do evento.

A TV Globo também não irá exibir UFC. No lugar, a emissora vai transmitir o Jungle Fight, a partir da 01h35 da madrugada de domingo.

Para se tornar assinante do Fight Pass o torcedor pode escolher duas opções: o valor mensal e o preço anual.

A única forma de acompanhar as disputas é pelo Fight Pass, que custa R$ 29,90 por mês.

Card completo das lutas

O evento principal apresenta uma batalha de peso médio entre o ex-desafiante ao título e candidato perene Jared Cannonier (17-6) e o esperançoso francês Nassourdine Imavov (13-4). O quarto colocado Cannonier retorna ao octógono pela primeira vez desde junho passado após sofrer uma lesão, buscando continuar construindo sua sequência de vitórias e aproveitando seu impressionante currículo no UFC, que inclui vitórias sobre os ex-campeões Sean Strickland e Anderson Silva.

O sétimo colocado do ranking, Imavov, está de volta para sua terceira luta principal após a vitória sobre Roman Dolidze em fevereiro, com o objetivo de continuar subindo na classificação antes do próximo retorno do UFC a Paris, França, em setembro.

Card Principal

Jared Cannonier x Nassourdine Imavov

Dominick Reyes x Dustin Jacoby

Raul Rosas Jr. x Ricky Turcios

Brunno Ferreira x Dustin Stoltzfus

Julian Marquez x Zach Reese

Miguel Baeza x Punahele Soriano

Card Preliminar

Thiago Moisés x Ludovit Klein

Charles Radtke x Carlos Prates

Brad Katona x Jesse Butler

Andrea Lee x Montana De La Rosa

John Castaneda x Daniel Marcos

Eduarda Moura x Denise Gomes

Cody Stamann x Taylor Lapilus

Rayanne dos Santos x Puja Tomar

>> Relembre o legado de Anderson Silva