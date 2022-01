UFC hoje: onde assistir as lutas ao vivo e horário – 22/01/22

Confira todas as lutas do UFC valendo cinturão neste sábado e onde assistir ao vivo

A briga pelo cinturão está em jogo nas lutas deste fim de semana. O UFC 270 apresenta neste sábado, 22/01, a luta principal entre Francis Ngannou e o francês Ciryl Gane na categoria peso-pesado, enquanto o mexicano Moreno e o brasileiro Deiveson disputam o cinturão do peso-mosca. O evento começa às 21h (horário de Brasília), seguindo até a madrugada. Confira todas as as lutas do UFC hoje, horários e como assistir.

Onde assistir o UFC hoje:

O UFC 270 acontece neste sábado, 22 janeiro de 2022, nos Estados Unidos, com disputas no Card Preliminar começando a partir das 21he, depois, o Card Principal às 00h, meia noite de domingo, no horário de Brasília.

O canal Combate, disponível em operadoras por assinatura, é quem vai transmitir todas as lutas do UFC hoje. No entanto, duas lutas do Preliminar serão disponibilizadas no Facebook do UFC Brasil.

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Programação do cinturão entre Ngannou x Ciryl Gane

O segundo UFC do ano apresenta duas disputas por cinturões para agitar a noite do torcedor. A luta principal deste sábado acontece na categoria peso-pesado até 120,2 Kg entre o camaronês Francis Ngannou e o francês Ciryl Gane entre o octógono.

Francis é o campeão linear e vai defender o seu título. O atleta vem de cinco vitórias seguidas por nocaute, sendo a principal contra Stipe Miocic em março de 2021, que lhe rendeu a taça de campeão. Já Cyril é o interino, mas aparece invicto em 10 partidas seguidas nas últimas rodadas do UFC.

Do outro lado, a outra disputa pelo cinturão acontece no peso-mosca entre o mexicano Moreno e o brasileiro Deiveson. Esta é a terceira vez que a dupla se encontra em 13 meses no evento. O primeiro encontro aconteceu em dezembro de 2020 com o brasileiro dono do cinturão. Os dois ficaram no empate.

O segundo encontro, entretanto, aconteceu em julho do ano passado, com a vitória de Moreno. Agora, Deiveson promete buscar a revanche de qualquer maneira para tomar o cinturão. Por fim, Moreno vem de cinco vitórias e dois empates seguidos.

Além disso, o Card Principal e Preliminar também apresentam outros brasileiros na disputa: Michel Pereira, Raoni Barcelos e o estreante Saimon Oliveira.

Card completo do UFC hoje

O UFC deste sábado traz o Card Preliminar e o Principal, separado em categorias entre pesos e regras. A pesagem é realizada dias antes para que cada um dos lutadores esteja em dia com o regulamento para que, dessa maneira, possa entrar no octógono mais famoso do mundo.

Confira todas as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Francis Ngannou x Ciryl Gane (Cinturão peso-pesado até 120,2 Kg)

Brandon Moreno x Deiveson Figueiredo (Cinturão peso-mosca até 56,7 Kg)

Michel Pereira x Andre Fialho (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Cody Stamann x Said Nurmagomedov (Peso-galo até 61,2 Kg)

Michael Morales x Trevin Giles (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

CARD PRELIMINAR

Raoni Barcelos x Victor Henry (Peso-galo até 61,2 Kg)

Jack Della Maddalena x Pete Rodriguez (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Tony Gravely x Saimon Oliveira (Peso-galo até 61,2 Kg)

Matt Frevola x Genaro Valdez (Peso-leve até 70,3 Kg)

Silvana Gomez Juarez x Vanessa Demopoulos (Peso-palha até 52,1 Kg)

Kay Hansen x Jasmine Jasudavicius (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Confira as encaradas da pesagem no UFC deste fim de semana.

