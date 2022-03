UFC hoje: onde assistir e horário da luta de Marreta neste sábado (12/03)

Saiba quais são todas as lutas do UFC neste sábado, 12 de março, e onde assistir ao vivo

Neste sábado, 12/03, o UFC Vegas 50 será realizado com a luta principal entre o brasileiro Thiago Marreta e o russo Magomed Ankalaev, em Las Vegas, no peso meio-pesado. Com início às 18h, o evento tem transmissão exclusiva do canal Combate para assinantes. A seguir, confira as informações do UFC hoje e quem são os brasileiros no octógono.

Onde assistir o UFC hoje

Todas as lutas do UFC Vegas 50 serão transmitidas no canal Combate, na TV fechada, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

A emissora disponibiliza o acesso somente para assinantes em todos os estados do Brasil. O evento contará com narrações de Rhoodes Lima, Ana Hissa e André Azevedo e comentários de Luciano Andrade. O Card Preliminar tem início a partir das 18h, oito horas da tarde, enquanto o Principal abre a rodada somente em 21h da noite, pelo horário de Brasília.

As lutas de abertura no Card Preliminar serão transmitidas de graça no UFC Brasil no Facebook aos internautas e também no canal SporTV 3 para os assinantes da emissora.

Data: 12/03/2022

Horário: 18h e 21h (Horário de Brasília)

Local: UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Onde assistir: Combate, SporTV e Facebook do UFC Brasil

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Programação do UFC Vegas 50 hoje

Em duelo acirrado de cinco rounds neste sábado, o brasileiro Thiago Marreta e o russo Magomed Ankalaev medem forças no octógono pelo UFC Vegas 50 na cidade norte-americana.

Marreta vem de vitória em cima de Johnny Walker e, se quiser lutar pelo cinturão na categoria, terá de vencer o duelo deste sábado de qualquer maneira. Do outro lado, o russo vem de sete vitórias seguidas e, por isso, o confronto promete grandes emoções dentro do octógono mais famoso do mundo.

Além da luta principal, o evento deste fim de semana também contará com a presença de mais três brasileiros. São eles Marlon Moraes contra Song Yadong na penúltima luta, e Alex Poatan disputando contra o também brasileiro Bruno Blindado na abertura do Card Principal.

Confira as encaradas da pesagem para o UFC hoje.

Agenda UFC hoje ao vivo Card Completo

A oitava rodada do UFC na temporada acontece neste sábado, 12 de março, em Las Vegas, com uma programação completamente diferenciada. O UFC Vegas 50 apresenta o Card Principal, com as principais lutas da noite, e o Card Preliminar, com lutadores de todos os países brigando pela vitória em qualquer custo por categorias menores.

Para chegar até aqui, os lutadores passaram por treinos e a pesagem, que acontece um dia antes do grande evento, onde se verifica o peso e as medidas de cada um deles envolvidos nas lutas, onde precisam seguir as normas ou, caso contrário, serão desclassificados.

Confira as lutas do UFC hoje neste sábado, 12 de março de 2022.

CARD PRINCIPAL – Ufc hoje

Thiago Marreta x Magomed Ankalaev (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Marlon Moraes x Song Yadong (Peso-galo até 61,2 Kg)

Sodiq Yussuf x Alex Caceres (Peso-pena até 65,7 Kg)

Khalil Rountree x Karl Roberson Peso meio-pesado até 93 Kg)

Drew Dober x Terrance McKinney (Peso-leve até 70,3 Kg)

Alex Poatan x Bruno Blindado (Peso-médio até 83,9 Kg)

CARD PRELIMINAR – UFC hoje Card completo hoje

Matthew Semelsberger x AJ Fletcher (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

JJ Aldrich x Gillian Robertson (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Trevin Jones x Javid Basharat (Peso-galo até 61,2 Kg)

Damon Jackson x Kamuela Kirk (Peso-pena até 65,7 Kg)

Sabina Mazo x Miranda Maverick (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Dalcha Lungiambula x Cody Brundage (Peso-médio até 83,9 Kg)

Kris Moutinho x Guido Cannetti (Peso-galo até 61,2 Kg)

Tafon Nchukwi x Azamat Murzakanov (Peso meio-pesado até 93 Kg)

