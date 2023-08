UFC Nashville hoje vai passar na Band? Onde assistir Sandhagen x Font - 05/08

Nashville, nos Estados Unidos, será o palco do UFC neste sábado, 05 de agosto, com a luta principal entre Cory Sandhagen e Rob Font na categoria peso combinado. A transmissão do evento começa às 19h, horário de Brasília, e segue até a madrugada ao vivo.

Band vai transmitir o UFC Nashville hoje?

A Band não transmite o UFC Nasvhille hoje na TV aberta, mas o torcedor pode assistir o evento de artes marciais no UFC Fight Pass, streaming disponível em todo o território nacional para assinantes. As primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça no canal UFC Brasil no Youtube e Facebook.

Cory Sandhagen é o quarto colocado no ranking dos pesos-galos enquanto o porto-riquenho Rob Font é o sétimo. Os dois se enfrentam na luta principal deste sábado sem briga por cinturão. Com duas vitórias seguidas, Cory é o favorito na disputa podendo brigar pelo título nas próximas semanas.

Quando: sábado, 05 de agosto

Local: Nashville, nos Estados Unidos

Onde assistir UFC hoje: UFC Fight Pass

Card completo UFC Nashville

Doze lutas serão realizados neste sábado, em Nashville, no Tennessee, pelo UFC Nasvhille. Não tem disputa por cinturão, mas o evento trará ação e lutas acirradas no octógono mais famoso do planeta.

Serão três brasileiros no UFC Nasvhille.

CARD PRINCIPAL: a partir das 22h

Peso casado (até 63,5 Kg): Cory Sandhagen x Rob Font

Peso-palha (até 52,1 Kg): Jéssica Andrade x Tatiana Suarez

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Dustin Jacoby x Kennedy Nzechukwu

Peso-pena (até 65,7 Kg): Diego Lopes x Gavin Tucker

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Tanner Boser x Aleksa Camur

Peso-leve (até 70,3 Kg): Ignacio Bahamondes x Ludovit Klein

CARD PRELIMINAR: a partir das 19h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Kyler Phillips x Raoni Barcelos

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jeremiah Wells x Carlston Harris

Peso-pena (até 65,7 Kg): Billy Quarantillo x Damon Jackson

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden x Jake Hadley

Peso-pena (até 65,7 Kg): Sean Woodson x Dennis Buzukja

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Ode’ Osbourne x Assu Almabayev