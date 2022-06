UFC hoje: onde assistir e horário do Card completo neste sábado (11/06)

Dois brasileiros lutam pelo cinturão no UFC hoje! Pela categoria meio-pesado, Glover Teixeira enfrenta Jiri Prochazka na luta, enquanto Taila Santos disputa o cinturão do peso-mosca com a atual campeã Valentina Shevchenko neste sábado, 11 de junho, no UFC 275 em Singapura. O evento tem início a partir das 20h (Horário de Brasília), seguindo até a madrugada. Saiba onde assistir ao vivo.

Que horas começa o UFC hoje?

O UFC 275 hoje vai começar a partir das 20h, oito horas da noite, no horário de Brasília, diretamente de Singapura, local do evento.

As lutas seguem até a madrugada, com o Card Principal programado para começar a partir das onze da noite.

O canal Combate é quem transmite as emoções entre as disputas por cinturões hoje para todo o Brasil. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Rhodes Lima, Ana Hissa e André Azevedo participam da transmissão com comentários e as narrações das lutas hoje.

Para assistir o Combate online, você deve acessar o Globo Play no site, aplicativo ou smart TV, assim como a plataforma do Canais Globo se for assinante do canal.

COMBATE – Sky: 190, 590 / Oi: 360 / Claro: 240, 740 / Vivo: 34, 161, 785, 735 / TV Alphaville: 240

Quais são as lutas do UFC de hoje?

Dois brasileiros vão disputas cinturões em categorias diferentes hoje. A brasileira Taila Santos briga pelo cinturão da categoria peso-mosca diante da atual campeã, a quirguiz-peruana Valentina Shevchenko. Mais tarde, é Glover Teixeira, atual campeão da categoria meio-pesado, vai defender o seu título contra o tcheco Jiri Prochazka.

O brasileiro conquistou o cinturão em 2021 quando venceu Jan Blachowicz. Agora, busca lutar para defender o seu título da categoria e assim continuar o seu reinado nas artes marciais.

Do outro lado, Valentina é a atual campeã do peso-mosca e, por isso, vai defender mais uma vez o seu título contra a brasileira Taila. A lutadora é a dona do cinturão desde 2018, batendo nomes como Jessica Andrade, Katlyn Chookagian e Jennifer Maia. A brasileira, por outro lado, acumula quatro vitórias e ocupa o 4º lugar no ranking.

Não há mais brasileiros na programação do UFC 275 neste sábado.

Confira no vídeo a seguir as pesagens do UFC hoje.

Card Completo UFC hoje ao vivo

O UFC 275 é dividido em Card Principal e o Preliminar, onde os principais atletas e de maiores posições nos rankings de suas categorias disputam o primeiro, enquanto iniciantes vão para o segundo.

Antes da luta no sábado, os atletas realizam a pesagem, onde devem seguir as normas e regras do UFC. Em lutas sem disputa por cinturão, eles podem pesar até uma libra (450g) acima do limite.

Confira a seguir a programação completa do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL

Glover Teixeira x Jiri Prochazka (Cinturão meio-pesado até 93 Kg)

Valentina Shevchenko x Taila Santos (Cinturão peso-mosca até 56,7 Kg)

Zhang Weili x Joanna Jedrzejczyk (Peso-palha até 52,1 Kg)

André Fialho x Jake Matthews (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Jack Della Maddalena x Ramazan Emeev (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

CARD PRELIMINAR

Seung Woo Choi x Josh Culibao (Peso-pena até 65,7 Kg)

Maheshate x Steve Garcia (Peso-leve até 70,3 Kg)

Brendan Allen x Jacob Malkoun (Peso-médio até 83,9 Kg)

Kyung Ho Kang x Batgerel Danaa (Peso-galo até 61,2 Kg)

Liang Na x Silvana Juarez (Peso-palha até 52,1 Kg)

Ramona Pascual x Joselyne Edwards (Peso-pena até 65,7 Kg)

